Kinh hoàng vụ sạt lở đất ở Quảng Bình khiến 1 người chết, 3 người mất tích khi đi rừng

Tin tức mới nhất ngày 23/10, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ chính quyền và người dân xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình ) tối cùng ngày cho biêt, thi thể đầu tiên trong nhóm 4 người đi rừng mất tích nhiều ngày qua đã được tìm thấy.



Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sạt lở đất xảy ra ở quả đồi nơi 4 người này dựng lán trại. Thi thể đầu tiên tìm thấy được xác định là anh Nguyễn Văn Sơn (47 tuổi, thôn Bồng Lai 2, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch).

Người thân đau buồn khi tìm thấy thi thể của anh Sơn

Bên cạnh đó, danh tính 3 người mất tích còn lại là ông Nguyễn Văn Hạnh (53 tuổi), Nguyễn Văn Sáng (33 tuổi) và Trần Văn Lý (60 tuổi, đều ngụ cùng thôn).

Trong đó, ông Hạnh, anh Sáng và anh Sơn là 3 anh em ruột trong một gia đình. gia đình 4 người đều thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương, sống nhờ nghề đi rừng từ nhiều năm nay.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 ngày trước nhóm 4 người rủ nhau đi tìm trầm ở khu vực rừng sâu thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch). Để tá túc và nghỉ chân, họ đã dựng lán trại dưới chân một quả đồi.

5 ngày gần đây, mưa lũ quá lớn nên người thân dù dùng nhiều cách liên lạc nhưng đều không hiệu quả. Đến sáng 23/10, người thân tìm đến khu vực lán trại của 4 người liền tá hỏa khi thấy quả đồi sạt lở, lán trại cũng vì thế mà bị vùi lấp hoàn toàn.

Sau khoảng thời gian đào bới, thi thể đầu tiên đã được tìm thấy vào khoảng 17h30 cùng ngày. Sau đó, thi thể anh Sơn được người dân khiêng về nhà. Do địa hình hiểm trở, trời lại trở tối nên 3 người còn lại vẫn chưa được tìm thấy.



