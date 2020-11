Sạt lở uy hiếp Trà Leng, cả ngôi làng đứng bên bờ vực bị cuốn trôi, vùi lấp

Sáng ngày 7/11, sau khi khu vực này vửa xảy ra một đợt mưa lớn đã khiến cho hơn chục ngôi nhà của người dân ở tổ Tăk Đoàn, làng thôn 2, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị nước lũ gây sạt lở nghiêm trọng.

Báo Giao thông đưa tin, tại Trà Leng hiện tại có nhiều điểm sạt lở đã ăn sâu vào nền móng nhà, khiến nhà cửa hư hỏng và cuốn trôi nhiều công trình khác.

Sạt lở đât nghiêm trọng khiến cho nhiều công trình nhà cửa trường học tại Trà Leng đứng trên bờ vực bị vùi lấp, cuốn trôi. Người dân đã phải bỏ nhà để di chuyển đến nơi an toàn. Theo phản ánh của nhiều người dân tại đây, cuộc sống của họ đang gặp rất nhiều khó khăn, không còn nhà cửa tài sản gì giá trị. Vì vậy họ rất mong muốn được cộng đồng và các tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ.

Báo Người lao động đưa tin, theo báo cáo ban đầu cho thấy, chiều tối ngày 6/11 lũ lỡn đổ về sông Leng đã cuốn trôi 14 ngôi nhà của người dân nóc Tăk Đoàn (thôn 2, xã Trà Leng) và một trường học bị sạt lở nghiêm trọng.

May mắn là chính quyền xã Trà Leng trước đó đã sơ tán dân kịp thời đến nơi an toàn trước khi sạt lở đất xảy ra nên không có thiệt hại gì nghiêm trọng về người.

Phó Chủ tích UBND huyện Nam Trà My, ông Trần Văn Mẫn cho biết chính quyền địa phương đang cử lực lượng vào hiện trường vùng sạt lở đất để thống kê những thiệt hại và lên phương án hỗ trợ cho người dân sớm khắc phục hậu quả so thiên tai gây ra để ổn định cuộc sống.

Về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, cho hay, do mưa lớn nên trong ngày 6-7/11, lực lượng chức năng tạm dừng tìm kiếm dưới sông.

Dự kiến đến ngày mai 8/11, khi trời ngừng mưa, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích trên sông Leng, lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 và ở các bãi bồi ven sông.

Trước đó, ngày 28/10 đã xảy ra vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng vùi lấp 15 hộ dân, 9 thi thể đã được tìm thấy, 33 người may mắn thoát chết, tuy nhiên vẫn còn 13 người vẫn còn mất tích, trong đó có Bí thư xã Trà Leng.

Theo Thiên Bình/SKCĐ