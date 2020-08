Tội ác của sát nhân tuổi teen: Giết bé gái 8 tuổi, phân xác rồi gửi 1 phần thi thể cho bạn làm quà

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/3/2017, cô bé Sarang đi sang công viên ở gần nhà tại quận Yeonsu chơi thì gặp Kim (17 tuổi). Bé gái đã chủ động đến gần Kim nói chuyện và đề nghị Kim cho gọi nhờ một cuộc điện thoại cho mẹ. Thời điểm đó cả hai không hề quen biết.

Cô bé Sarang đáng thương

Tại nhà mình, Kim xuống tay siết cổ bé gái cho đến chết. Tiếp đó, Kim bình tĩnh dùng dao chặt xác nạn nhân ra thành nhiều mảnh rồi mang lên vứt rải rác trên sân thượng. Tất cả tội ác của Kim bị camera an ninh ghi lại rõ nét. Và dường như, Kim cũng không có ý định che giấu tội ác của mình.

Theo camera an ninh ghi lại, thời điểm gây án có thể từ 13 đến 16h. Lúc đó, bố mẹ Kim không có nhà và đương nhiên, Kim thoải mái làm gì mình muốn.

Tội ác của Kim bị camera an ninh ghi lại

Theo truyền thông Hàn Quốc, tình tiết đáng sợ nhất trong vụ án này là những tin nhắn của Kim và Park (18 tuổi, bạn trên mạng của Kim). Hai kẻ độc ác thường xuyên nhắn nói chuyện với nhau. Trước và sau khi sát hại Sarang, Kim đều chia sẻ với Park.

Kim nhắn tin cho Park rằng: “Tao chuẩn bị đi săn đây” và Park trả lời: “Tội nghiệp con bé”. Từ đoạn tin nhắn ngắn gọn nhưng kinh khủng này, công tố viên xác định, cả hai đã lập kế hoạch giết người từ trước.

Đoạn tin nhắn kinh hoàng của hai kẻ ác nhân tuổi teen (ảnh minh họa)

Cảnh sát địa phương sau đó ra lệnh bắt giữ khẩn cấp cả hai kẻ sát nhân tuổi teen này. Ban đầu, Kim thừa nhận giết Sarang nhưng không nhớ đã ra tay như thế nào. Khi cảnh sát hỏi về động cơ gây án, Kim chỉ nói không nhớ gì cả.

Sau vài ngày, Kim bỗng nhiên thay đổi lời khai. Kim nhận mình là chủ mưu đã lên kế hoạch và ra tay sát hại Sarang tội nghiệp. Còn Park chỉ thừa nhận đã giúp đỡ bạn trong việc giấu xác chứa không liên quan đến quá trình gây án. Kết quả, cảnh sát nhận định Kim là chủ mưu gây án còn Park là đồng phạm.

Kim và Park phải trả giá cho tội ác man rợ của mình

Sau đó ít lâu, tòa án đưa hai bị cáo ra xét xử. Luật sư biện hộ đã xin giảm nhẹ án cho Kim với lý do bị cáo bị mất kiểm soát khi ra tay giết người. Bị cáo mắc chứng trầm cảm và đa nhân cách. Song tòa đã bác bỏ lý do này.

Tuy nhiên, do Kim phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên tòa không thể tuyên án chung thân hoặc tử hình. Kẻ sát nhân tuổi teen bị tuyên phạt 20 năm tù về hành vi bắt cóc, giết người.

Trong khi đó, đồng phạm Park bị tuyên án chung thân vì thời điểm vụ án xảy ra, Park đã đủ 18 tuổi. Ngoài ra, tòa bắt cả hai đeo xiềng cổ chân điện tử trong vòng 30 năm để theo dõi nhất cử nhất động.

Your browser does not support HTML5 video.

Nghiện game, nam sinh nhập vai giết 5 nam, 5 nữ để hoàn thành nhiệm vụ