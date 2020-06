Sau 'bằng lăng cô đơn' tím lịm, giới trẻ lại mê mệt đường hoa mười giờ ở Tiền Giang

Với hội mê du lịch thì việc "dành cả thanh xuân" để khám phá những điểm check-in hấp dẫn không có gì quá khó khăn. Từ những điểm với quang cảnh tựa trời Tây tới những điểm check-in mộc mạc, giản dị, miễn là cảnh đẹp thì đều được giới trẻ mê mệt. Sau "bằng lăng cô đơn" ở Bình Thuận, gần đây con đường hoa mười giờ ở Tiền Giang lại tiếp tục "gây thương nhớ".

Con đường hoa mười giờ được giới trẻ "phát hiện" từ khoảng tháng 7/2018. Chủ nhân của con đường hoa vạn người mê này là ông Tám Thảnh, trồng để tránh cỏ dại mọc làm sạt lở con đường bê tông nho nhỏ do ông đầu tư làm để bà con tiện qua lại.

Dù đã trải qua nhiều mùa mưa nắng, con đường ngập tràn bông hoa mười giờ vẫn luôn rực rỡ bung nở, trăm hoa đua nhau khoe sắc thắm. Sau gần 2 năm "lên sóng", con đường hoa mười giờ "tím lịm sìm sim" vẫn đốn tim những tín đồ mê du lịch như ngày nào.

Bên cạnh những cánh đồng lúa chín vàng, đung đưa khoe gió, những cánh hoa mười giờ tím rực tốt tươi khiến con đường quê thêm trong trẻo, ngọt ngào. Một du khách sau đi tới đây đã tâm sự: "Mình thực sự phải lòng nơi này. Đẹp, thanh bình, thơ mộng nên mong là con đường này sẽ giữ mãi được vẻ đẹp vốn có của nó để một lúc nào đó quay lại, nó vẫn đẹp như ngày mình từng ghé đến đây"...

Thời điểm đẹp nhất là khoảng trước 10h sáng, khi trời quá nắng những cánh hoa sẽ cụp lại. Con đường hoa vốn nhỏ nhắn, xinh xinh nên chỉ đủ cho 1-2 người qua lại, khi check-in bạn nhớ cẩn thận đừng dẫm lên hoa nhé.



Con đường hoa mười giờ nằm ở huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang vẫn ngày ngày đón đợi những vị khách du lịch hiếu kì, yêu hoa. Để tới đây, bạn có thể đi theo cung đường từ Sài Gòn ra quốc lộ 50, đi qua huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đến cầu Mỹ Lợi sẽ tới huyện Gò Công. Sau đó chỉ cần gõ từ khóa "con đường hoa mười giờ" là sẽ được chỉ đường tới tận nơi, tha hồ mà sống ảo , check-in nhé.

Theo Linh Chi/SKCĐ