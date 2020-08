Sau clip đánh nhau với antifan ở phố Hàng Buồm, Lưu Đê Ly nói gì?

Cả chiều hôm qua (3/8), cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip nữ diễn viên Lưu Đê Ly 'đại chiến 300 hiệp' với antifan giữa phố Hàng Buồm. Ngay khi được đăng tải, đoạn clip và những hình ảnh về vụ việc đã được chia sẻ chóng mặt.

Qua tìm hiểu được biết, vụ ẩu đả xuất phát từ cuộc nói chuyện của Lưu Đê Ly và một antifan trên mạng Qua tìm hiểu được biết, vụ ẩu đả xuất phát từ cuộc nói chuyện của Lưu Đê Ly và một antifan trên mạng xã hội . Sau khi nói chuyện, Lưu Đê Ly đã đăng thông tin không hay về người này nên bị người nhà hẹn gặp và xảy ra cuộc ẩu đả trên phố Hàng Buồm (Hà Nội). Khi bị tấn công, Lưu Đê Ly cũng không chịu kém cạnh mà lao vào túm tóc, ẩu đả giữa phố.

Nguyên nhân cụ thể được tiết lộ như sau, câu chuyện bắt nguồn từ một nhóm kín trên facebook khi CĐM xôn xao nghi vấn vợ chồng Lưu Đê Ly đi Đà Nẵng về nhưng lại không tự cách ly mà vẫn bán hàng và đi bar như bình thường.

Sau nghi vấn này, nhiều người đã inbox cho nữ diễn viên 'Chạy trốn thanh xuân' yêu cầu cô đi khám Sức Khỏe và nên tự cách ly để bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng. Trong đó, một tài khoản IG tên H.T đã nhắn tin cho Lưu Đê Ly nhắc nhở cô về chuyện đi khai báo sức khoẻ.

Sau đó, tài khoản W..._9090 đã bình luận trong bài đăng trên Instagram của Lưu Đê Ly, tố cáo cô và chồng mải mê chụp ảnh ở Đà Nẵng mà không để ý đến con, để con suýt chết đuối đến khi có người cứu cũng không thèm cảm ơn.

Lập tức, bình luận này đã được chia sẻ dữ dội và nhận được nhiều sự chú ý, khiến nữ diễn viên bức xúc, treo thưởng 10 triệu để tìm ra danh tính kẻ vu khống kia và giao cho công an xử lý.

Tiếp đến, người này đã bình luận, dùng facebook cá nhân để đưa địa chỉ cụ thể, sau đó 2 người này gặp nhau đối chất ở phố Hàng Buồm, sau vài lời qua lại thì xảy ra ẩu đả.





30 phút, lực lượng chức năng đã rời khỏi hiện trường trở về trụ sở Công an phường Hàng Buồm. Liên quan đến vụ việc, thông tin từ một vị lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, Lưu Đê Ly đã có chia sẻ trên trang cá nhân, không quên gửi lời cảm ơn bạn bè và người thân, khẳng định ông xã Huy DX đã bảo vệ mình đúng cách còn riêng cô vẫn giữ cư xử đúng mực từ đầu đến cuối.

Nữ diễn viên viết: "Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, anh chị em, bạn bè, khán giả đã chia sẻ nhắn tin... Sau sự việc ngày hôm nay, mình chỉ biết nói rằng: Chồng mình đã bảo vệ mình một cách đúng đắn và mình vẫn cư xử một cách đúng mực, tử tế đến tận giây phút cuối cùng! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả!".



