Sau hơn 1 tháng, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận 24h không có thêm bệnh nhân nào mắc COVID-19

Sau hơn 1 tháng Việt Nam gồng mình chống chọi dịch COVID-19 với ổ dịch rất phức tạp tại Đà Nẵng, ngày 30/8 là một ngày vui toàn dân khi đây là ngày đầu tiên tròn 24h không ghi nhận thêm ca bệnh COVID-19 mới nào. Lần gần nhất Việt Nam đạt được thành tích này là ngày 25/7.

Hiện tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam vẫn giữ nguyên con số 1.040 người trong đó có tổng cộng 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 ca.

Hiện số người được cách ly đã lên tới con số 54.392 người trong đó cách ly tập trung tại Bệnh viện là 1.212 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.103 người, cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú là 39.077 người.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 40 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 48 ca, số ca âm tính lần 3 là 27 ca.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cũng đã thông tin trong sáng nay, trong số các bệnh nhân đang điều trị hiện có 11 trường hợp có tiên lượng nặng và nguy kịch, trong tổng số bệnh nhân đang điều trị, trong đó số tiên lượng rất nặng là 6/11 trường hợp, và tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào là 5 trường hợp. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 32 ca. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi , suy kiệt, suy đa tạng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ