Sau iPhone 12, Apple sẽ cho ra mắt những siêu phẩm gì trong sự kiện ngày 10/11 sắp tới?

Ngày 3/11, Apple đã công bố sẽ tổ chức sự kiện với tên gọi "One more thing" diễn ra vào lúc 10h sáng 10/11 (giờ Mỹ), tức 1h 11/11 (giờ Việt Nam) để công bố những sản phẩm mới.

Theo đó trong sự kiện này, nhà Táo Khuyết được cho là sẽ giới thiệu những chiếc máy tính Mac đầu tiên sử dụng con chip ARM. Trước đó Apple đã từng chia sẻ rằng những chiếc máy tính Mac có chip ARM đầu tiên sẽ được ra mắt vào cuối năm 2020. Apple đồng thời chia sẻ mục tiêu sẽ thay thế toàn bộ chíp Intel trên máy tính của mình trong vòng 2 năm tới.

Sự kiện sắp tới của Apple vào ngày 10/11

"One more thing" là câu nói quen thuộc trong các sự kiện của Apple thường dành cho bất ngờ đến phút chót mới được bật mí. Năm nay, Apple đã có quyết định táo bạo khi "chia tay" CPU Intel trên máy tính Mac, chuyển sang dùng CPU tự phát triển.

Mới đây Bloomberg đã đăng tải một báo cáo chi tiết hơn về sự kiện sắp tới của Apple. Cụ thể Bloomberg cho rằng MacBook Pro 13-inch, MacBook Pro 16-inch và MacBook Air 13-inch đều là những dòng máy tính đầu tiên sở hữu con chip ARM.

Dù vậy có một nguồn tin uy tín cho rằng phiên bản MacBook mới này sẽ không có gì thay đổi về thiết kế. Bloomberg tin rằng con chip ARM sẽ giúp Macbook có hiệu năng tốt hơn đồng thời lại giúp tiết kiệm năng lương hơn.

Chip ARM mới trên MacBook

Về những chiếc máy Mac sử dụng chip ARM, Bloomberg cho biết vẫn chưa xác định được Apple liệu có cho ra mắt sản phẩm này vào tuần tới hay không. Tuy nhiên phía Apple được cho là đang phát triển một dòng iMac có thiết kế mới và một mẫu Mac Pro mới.

Hồi đầu năm, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple sẽ cho ra mắt sản phẩm MacBook Pro 13.3 inch và MacBook Air 13,3 inch chạy chip ARM trong năm nay. Và nếu người dùng muốn chờ đợi những chiếc MacBook có thiết kế mới hơn và khác biệt hơn thì có thể phải đến năm 2021 họ mới có thể được sở hữu.

Con chip ARM trên MacBook được đánh giá là có cấu trúc tương tự như chip Apple A14 đã được nhà Táo trang bị trên iPad Air và iPhone 12. Dù vậy chúng vẫn được tối ưu để phù hợp hơn với laptop. Hồi tháng 4, Bloomberg cho biết con chip dành ARM này của Apple sẽ có 12 nhân.

Máy tính Mac với CPU Apple Silicon sẽ là nhân vật chính trong sự kiện sắp tới

Năm nay, Apple đã có quyết định táo bạo khi "chia tay" CPU Intel trên máy tính Mac, chuyển sang dùng CPU tự phát triển. Hồi tháng 6, CEO Tim Cook chia sẻ rằng Apple cần khoảng 2 năm để hoàn chỉnh một con chip mới.

"One more thing" là sự kiện giới thiệu sản phẩm thứ 3 của Apple trong 3 tháng liên tiếp. Trước đó vào 16/9, hãng đã tổ chức sự kiện "Time files" để giới thiệu iPad Air 2020 và Apple Watch Series 6. Tiếp theo là 14/10 tổ chức sự kiện "Hi, Speed" để giới thiệu dòng iPhone 12 và loa thông minh HomePod mini.

Tương tự các sự kiện Apple diễn ra trong năm nay, sự kiện ra mắt tuần sau sẽ được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Toàn bộ chương trình được ghi hình tại trụ sở Apple Park.

Theo Thiên Bình/SKCĐ