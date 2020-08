Sau mưa lớn Sài Gòn xuất hiện 'hố tử thần' rộng 7m, sâu 6m khiến giao thông bị kẹt cứng

Theo ghi nhận của các cơ quan chức năng, nguyên nhân xuất hiện của hố tử thần này là do cống tôn cũ đã bị mục vỡ gây ra hiện tượng sụt lún. Sự việc này gây ách tắc giao thông từ sáng đến trưa làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Do vị trí " hố tử thần " nằm ngay đoạn đường có mật độ giao thông đi lại cao, lại có kích thước lớn nên đã gây ra hiện tượng kẹt xe từ sáng đến trưa khiến người dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hàng rào xung quanh hố tử thần cũng được lắp đặt biển cảnh báo để người dân biết và tránh.

Hàng rào xung quanh đã được lắp đặt để cảnh báo người đi đường

Bên dưới lòng hố, các công nhân đang tiến hành nạo vét đất đá rơi xuống. Quan sát từ trên cao có thể thấy được mưa lớn khiến mực nước dâng cao, chảy xuống ào ào như suối khiến nhiều người bàng hoàng. Những người dân gần đó cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc thật may là không có ai đi qua nên không có tổn thất về người và phương tiện.

Các công nhân đang tiến hành nạo vét đất đá dưới lòng cống

"Cái hố đó có thể nuốt chửng cả chục người vì nhìn rộng và sâu lắm. Tôi đi ngang nhìn xuống mà thấy chóng mặt luôn. Hy vọng đơn vị chức năng xử lý sự việc nhanh, trả lại mặt đường chứ không kẹt xe kinh khủng lắm", một người dân sinh sống gần đó chia sẻ.

Ban đầu "hố tử thần" sụt lún khoảng 2m

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ cho biết, "hố tử thần" xuất hiện vào đêm qua lúc 23h ngày 6/8. Theo ghi nhận ban đầu, đường kính của hố lúc sụt là khoảng 2m.

Ngay sau khi vụ việc sảy ra đơn vị này đã liên hệ với Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật để phối hợp điều tra làm rõ và xử lý vấn đề.

Các công nhân đang xử lý để thay đoạn cống mới

Sau điều tra, cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân xuất hiện "hố tử thần" là do các cống tôn D1500 đã cũ đã bị mục nát, đồng thời mưa lớn suốt 2 ngày liên tiếp được xem là nguyên nhân gây ra tình trạng sụt đường.

Vụ việc khiến giao thông tại đoạn đường này bị ách tắc nghiêm trọng

Cống tôn D1500 được công ty TNHH MTV Thoát nước đô thi TP HCM phụ trách quản lý. Hiện các đơn vị chức năng đang đào hố rộng với đường kính 7m, sâu khoảng 6m để sửa lại đoạn cống trên. Dự kiến sẽ hoàn thành trong hôm nay.

"Hố tử thần" xuất hiện tại TP HCM

Theo Phương Hoa/SKCĐ