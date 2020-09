Sau nhiều tháng sống với lương 2 triệu đồng, cầu thủ Sanna Khánh Hòa đình công

Your browser does not support HTML5 video.

Người phụ nữ gặp phải tai nạn thương tâm trong đêm tối vì đống rơm ven đường

Vụ tai nạn xảy ra vào khỏng 18h55 ngày 14/9 trên một con đường làng. Người phụ nữ lái xe máy ngã nhào do không may vấp vào đống rơm người dân phơi bên đường đúng lúc có xe ô tô phóng tốc độ cao ở chiều ngược lại.