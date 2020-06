Sầu riêng dù bổ dưỡng nhưng ăn theo cách này cẩn thận biến thành độc dược

Lợi ích tuyệt vời của sầu riêng

Sầu riêng rất giàu năng lượng, trong 100 g cung cấp khoảng 21% nhu cầu carbohydrate hàng ngày của mỗi người. Cùng với đó là nhiều thành phần dinh dưỡng khác.



Nhờ giàu chất kali và hàm lượng cao canxi và vitamin B, rất có lợi cho xương cũng như hỗ trợ phát triển răng lợi chắc khỏe.



Sầu riêng rất giàu vitamin B6, một dưỡng chất thiết yếu trong việc sản xuất serotonin, có tác dụng giảm nguy cơ trầm cảm, giúp bạn vượt qua căng thẳng mệt mỏi.



Mỗi chén sầu riêng chứa đến 80% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày giúp Mỗi chén sầu riêng chứa đến 80% vitamin C cơ thể cần mỗi ngày giúp chống oxy hóa hiệu quả, đẩy lùi các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da.



Sầu riêng giàu chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa, giảm nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, thiamin và niacin kích thích sự thèm ăn, giúp Sầu riêng giàu chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa, giảm nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Bên cạnh đó, thiamin và niacin kích thích sự thèm ăn, giúp dạ dày tiêu hóa thức ăn tốt hơn.



Bên cạnh đó, thành phần kali giúp duy trì nồng độ natri trong cơ thể. Do đó, ăn sầu riêng có tác dụng ngăn ngừa nguy cơ tăng huyết áp và các vấn đề liên quan.



Sầu riêng còn rất tốt cho người thiếu máu nhờ bổ sung nguồn folate hay còn gọi là vitamin B9 dồi dào, hỗ trợ sản xuất các tế bào máu đỏ bình thường.



Lưu ý khi ăn sầu riêng kẻo biến thành độc dược



Theo PGS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa - trái sầu riêng là thực phẩm tốt, tuy nhiên, loại quả này có nhiều đường và tính nóng nên không phải ai cũng ăn được đặc biệt là người cao huyết áp.



Người đang cảm cúm, sốt nên kiêng sầu riêng



Sầu riêng có tính sinh nhiệt, những người thể trạng nóng đặc biệt khi đang ốm sốt không nên ăn. Ngay cả khi đang bị cảm lạnh, ho đờm hay viêm nhiễm đường hô hấp do thân nhiệt hạn thấp cũng không nên ăn.



Không ăn cùng các loại thịt như bò, cừu, chó và hải sản



Không thể tùy tiện kết hợp sầu riêng với các loại thực phẩm khác. Do chứa nhiều đường, kali và chất béo, glycemic nên sầu riêng rất kỵ các loại thịt giàu đạm và chất béo. Nếu ăn cùng các loại thịt trên có thể làm tăng cholesterol trong máu, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu.



Người bệnh tim, tì vị yếu không nên ăn sầu tiêng



Do nhiều đường và giàu chất béo nên người bệnh tim, thận hay tì vị yếu không nên ăn sầu riêng. Ăn loại quả này sẽ làm tăng cholesterol trong máu, nguy cơ dẫn đến tắc nghẽn mạch máu hay đột quỵ. Thành phần kali trong sầu riêng không tốt cho người bệnh thận.

Người béo phì không nên ăn sầu riêng vì chứa lượng calo và đường rất cao. Những người tì vị yếu ăn sầu riêng có thể gây đầy bụng, khó tiêu.

Người tiểu đường không ăn sầu riêng



Ba múi sầu riêng có thể chứa 20-30g carbohydrate, tương đương với lượng đường trong nửa lon nước ngọt hoặc một bát cơm gạo trắng. Do đó, loại quả này không thích hợp với người tiểu đường.



Không ăn sầu riêng khi uống rượu, cà phê



Các chuyên gia cảnh báo không nên ăn sầu riêng cùng lúc với các thức uống như cà phê gây nặng mùi, khó tiêu. Sầu riêng kết hợp cùng thức uống có cồn làm tăng nguy cơ ngộ độc cho cơ thể.

Theo báo cáo của đại học Tsukuba (Nhật, 2009), trong sầu riêng có chứa một lượng lớn dầu có sulfur gây ức chế hoạt động của men aldehyd dehydrogenase, dẫn đến 70% chất oxy hoá trong tế bào không được chuyển hoá và từ đó gây độc cho cơ thể.





