Sau thành công của "Boy", YG Entertainment xác nhận TREASURE sẽ comeback vào tháng 9 tới đây

Nhóm nhạc tân binh TREASURE có kế hoạch trở lại thần tốc. Vào ngày 27 tháng 8, YG Entertainment đã tiết lộ một đoạn clip hậu trường ngắn về việc các chàng trai TREASURE đang quay MV cho ca khúc chủ đề mới. Dựa trên nhiều yếu tố, các phương tiện truyền thông nghi ngờ rằng màn trở lại sắp tới rất có thể sẽ diễn ra vào giữa tháng 9.

Đoạn clip được đăng tải trên Instagram sử dụng màu đơn sắc đen trắng với hiệu ứng mờ ảo khiến người hâm mộ không khỏi tò mò YG và TREASURE đang "ủ mưu" với phong cách nào.

Theo YG Entertainment, TREASURE sẽ tiếp tục phát hành ca khúc mới cho đến cuối năm nay. Công ty thông báo, "Dự án đầu tay của TREASURE đang diễn ra một cách có hệ thống và suôn sẻ. Bài hát chủ đề tiếp theo sẽ là một bài hát mạnh mẽ hơn ca khúc đầu tay 'BOY' của họ."

Những hình ảnh đầu tiên về màn comeback thần tốc của TREASURE.

Nhóm nhạc nam tân binh 12 thành viên này đã phát hành đĩa đơn đầu tiên của họ 'The First Step: Chapter One' vào ngày 7 tháng 8. Bài hát chủ đề "BOY" đứng đầu bảng xếp hạng iTunes Top Song ở 19 quốc gia khác nhau, và album đã bán được hơn 200.000 bản.

TREASURE vốn được nhiều khán giả yêu Kpop đón nhận nhờ nền tảng âm nhạc vững chắc, kỹ năng biểu diễn thần sầu và nổi tiếng về sự thân thiện. Đáng chú ý hơn là sự phát triển và tiến bộ vượt bậc mà nhóm đã thể hiện trước đó và sẽ cải thiện hơn trong bài hát mới này.

TREASURE debut thành công với ca khúc BOY.

Trước thông tin cực nóng này, fan không khỏi "ngã ngửa" bởi sự năng suất bất ngờ của đội ngũ YG Entertainment. Đặc biệt khi YG vẫn đang "quay cuồng" cùng dự án Mỹ tiến của BLACKPINK sẽ ra mắt vào ngày 28/8 tới đây. Phản ứng của người hâm mộ TREASURE hết sức hài hước: "Còn chưa kịp cầm album debut trên tay", YG đang lấy lại phong độ", "đây có phải là YG thật không?",...

Theo Thanh Thùy/SKCĐ