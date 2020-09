Sau thành công với "Lưu ly mỹ nhân sát", Thành Nghị tái xuất cùng "Trường An Nặc" ngược tâm tơi tả

Poster đầu của bộ phim "Trường An Nặc"

"Trường An Nặc" thuộc thể loại phim tâm lý cổ trang Trung Quốc , được đạo diễn Doãn Thao chỉ đạo sản xuất dựa trên kịch bản của biên kịch Lưu Phương và Lý Huệ Mẫn. Bộ phim là câu chuyện tình yêu bi thương song hành với âm mưu tranh giành quyền lực trong gia đình Đế Vương, được kể bởi ba nhân vật chính: Quận chúa Hạ Lan Minh Ngọc (do Triệu Anh Tử đóng), Cửu Điện hạ Tiêu Thừa Húc (do Thành Nghị thủ vai) và Tam Điện hạ Tiêu Thừa Duệ (do Hàn Đống thể hiện).