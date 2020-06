Sau tiếng cự cãi, tài xế xe công nghệ bị đâm tử vong trước bến xe An Sương

Tài xế xe công nghệ bị đâm tử vong ngay trước cổng bến xe An Sương, nơi người này thường hành nghề.

Sáng 14/6, Công an huyện Hóc Môn cho biết đơn vị đang phối hợp cùng Công an TP. HCM để điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 1 tài xế xe công nghệ tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Mai Thanh T. (43 tuổi, tài xế xe ô tô công nghệ, trú huyện Hóc Môn).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, người dân có mặt tại bến xe An Sương thuộc xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn nghe thấy tiếng cự cãi giữa hai người đàn ông, sau đó hai người này xảy ra xô xát. Một lúc sau, người dân tá hỏa phát hiện một trong hai người đàn ông gục ngã xuống đường, người còn lại nhanh chóng biến mất.

Theo báo PLO, phát hiện sự việc, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng, không dám lại gần nạn nhân vì người này mất quá nhiều máu. Khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường, người này đã tử vong, nhiều khả năng do vết thương quá nghiêm trọng.

Người thân anh T. cho biết anh T. là tài xế xe ô tô công nghệ, thường hay hành nghề tại khu vực bến xe An Sương. Đáng chú ý, thời điểm phát hiện vụ án mạng, cơ quan chức năng không tìm thấy xe ô tô của anh T. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một chiếc xe số BKS 38B1 - ... nghi do hung thủ để lại.

Hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra, truy tìm hung thủ giết người

Trước đó vào ngày 4/5, trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông (thuộc phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) cũng xảy ra một vụ án mạng. Vào 10h30 cùng ngày, hai taxi cùng đợi đón khách trước cổng, khi khách tới hỏi giá để đi taxi thì hai tài xế là L.A.Đ. (43 tuổi) và tài xế T.M.T. (45 tuổi) xô xát, cự cãi.

Trong lúc xô xát, tài xế Đ. bị đâm trọng thương, còn tài xế T. nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Người dân vội vã đưa anh Đ. tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi. Sau đó, tài xế T. đã tới cơ quan chức năng đầu thú, nguyên nhân ban đầu của vụ án được cho là do mâu thuẫn khi giành khách.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ