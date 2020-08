Sau vụ em trai 'tố ngược' vợ cũ, chị gái Nguyễn Trọng Hưng nói gì?

Tối hôm qua (26/8) cả MXH dậy sóng trước vụ việc Nguyễn Trọng Hưng lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng vì bị vợ cũ Âu Hà My bắt quả tang ngoại tình, tố sống bội bạc. Theo Nguyễn Trọng Hưng, việc Âu Hà My có thai, sảy thai là sai sự thật, clip bắt gian tối ngày 12/8 cũng chỉ là kết quả cắt ghép mà thôi.



Ngay lập tức, Âu Hà My đã mạnh mẽ lên tiếng khẳng định, mọi video và bằng chứng cô đều có đủ, nếu Trọng Hưng còn tiếp tục thanh minh hay đả động đến việc con cái thì cô sẽ nhờ Pháp luật can thiệp.

Hình ảnh Nguyễn Trọng Hưng - Âu Hà My trong lễ ăn hỏi.



Sau vụ việc, một tài khoản được cho là của Hà Nhi - chị gái Nguyễn Trọng Hưng cũng đăng tải đoạn trạng thái dài về chuyện hôn nhân của em trai. Sau cháu gái thì đây là thành viên thứ 2 trong gia đình Trọng Hưng lên tiếng về vụ việc.



Từ đoạn trạng thái 'dài như sớ' có thể thấy, Hà Nhi 'bóc trần' việc Âu Hà My làm dâu mà như không, ít khi về nhà chồng nhưng lại thường xuyên nói xấu gia đình chồng, gọi bố mẹ chồng là 'thằng', là 'con', thậm chí còn bắt chồng từ mặt bên nội.

Bài tố của chị gái Nguyễn Trọng Hưng.



Cô cũng khẳng định, việc Âu Hà My cho chồng 1 tỷ là sai sự thật, cho biết nữ giảng viên trẻ đã sảy thai nhiều lần, dùng bùa ngải với chồng khiến Trọng Hưng bị u mê lú lẫn, công việc không đâu vào đâu, cài đặt máy nghe trộm ở gia đình chồng....



Khi chia sẻ với PV báo Pháp luật & Bạn đọc, chị gái Nguyễn Trọng Hưng còn cho biết, gia thế nhà cô cũng không phải dạng vừa. Điều kiện kinh tế so với gia đình Âu Hà My là ngang nhau nên mới được cưới vì 'môn đăng hộ đối'.

Hà Nhi cho biết, chi phí chụp ảnh cưới ở trời Âu của Nguyễn Trọng Hưng cùng Âu Hà My là do phía gia đình cô chi trả toàn bộ.

Do đó, gia đình cô hoàn toàn có thể chu cấp cho em trai, ngay cả chi phí chụp ảnh cưới ở trời Âu của Nguyễn Trọng Hưng cùng Âu Hà My là do phía gia đình cô chi trả toàn bộ. Thêm vào đó, Hà Nhi khẳng định không có chuyện em trai mình vỡ nợ, việc hao hụt 200 đến 300 triệu đồng thì không thể coi là vỡ nợ.

Bởi vậy, với điều kiện kinh tế gia đình, bố mẹ có thể giúp Hưng là điều đơn giản, không cần phải vay nóng 1 tỷ nhà vợ làm gì. Do đó, cô muốn Âu Hà My phải lên tiếng đính chính vụ việc.





Cùng theo dõi xem Âu Hà My sẽ lên tiếng vụ việc như thế nào.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ