Sau xét nghiệm, 88 ca có nguy cơ nhiễm COVID-19 tại Thanh Hóa

Sáng ngày 1/8, ông Lương Ngọc Trương, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) đã có chia sẻ trong tổng số 5.763 người từ Đà Nẵng và các tỉnh, thành khác về Thanh Hóa vừa có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Cũng thực hiện nghiêm chỉ thị như các tỉnh thành khác, hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa hiện đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm thêm 126 trường hợp từ vùng dịch và đi qua 28 điểm theo thông báo của Bộ Y tế nhưng không nhớ rõ ngày.

Các hoạt động lấy mẫu xét nghiệm được diễn ra đúng quy chuẩn.

Kết quả xét nghiệm liên quan đến 126 người này sẽ được thông báo sớm nhất vào ngày mai 2/8. Hiện Thanh Hóa vẫn đang thực hiện tốt các hoạt động chống dịch theo đúng yêu cầu của Bộ Y Tế.

Đặc biệt, tập trung vào các hoạt động rà soát tất cả những người đã ở Đà Nẵng và các vùng có dịch về lại Thanh Hóa từ ngày 1-7. Tiếp tục tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp.

Đối với các trường hợp có các biểu hiện rõ ràng như triệu chứng sốt, ho, khó thở chưa xác định được nguyên nhân đều phải được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm mở rộng đối tượng, xét nghiệm lại cho các đối tượng đã hoàn thành cách ly tại các địa phương khác về Thanh Hóa.

Hiện Sở Y tế thông báo và khuyến cáo tất cả những người đã từng đi đến ở Đà Nẵng và các vùng có dịch khác chủ động liên hệ với cơ quan y tế gần nhất.

Theo đó, quá trình khai báo sẽ được tư vấn và hướng dẫn các biện pháp theo dõi Sức Khỏe , cách ly phù hợp. Trong trường hợp có vấn đề thì phải liên hệ đường dây nóng theo số điện thoại đã được công bố trước đó là 0944943115 hoặc 0916803115 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Cần sự chung tay của người dân và cơ quan chức năng để phòng chống dịch hiệu quả.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị người dân tự giác thực hiện, phát giác các đối tượng liên quan, báo cho Tổ giám sát thôn, bản, tổ dân phố biết để triển khai giám sát, cách ly, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh cho cộng đồng.

Hiện vùng dịch Đà Nẵng vẫn đang là điểm nóng cả nước, người dân cần phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng chức năng để có hoạt động phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất.

