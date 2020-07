Người dân Scotland không còn phải đóng tiền học cho Du học sinh tới từ Châu Âu

Nghị sĩ Richard Lochhead, Bộ trưởng bộ Giáo dục Đại học cho biết, Chính quyền Đảng SNP sẽ tiết kiệm lên tới 19 triệu Bảng mỗi năm sau quyết định này. Quyết định này được đưa ra khi ông Alex Neil, nghị sĩ thuộc đản SNP cho rằng, Scotland đã ‘không còn đủ khả năng trợ cấp cho những đứa trẻ giàu có tới từ Châu Âu với mức chi tiêu của những đứa trẻ nước nhà’.

Nghị sĩ Richard Lochhead

Hiện nay, luật pháp của Liên minh Châu Âu quy định, sẽ miễn học phí dành cho sinh viên Scotland học tập tại Châu Âu, nhưng đổi lại, Chính Phủ Scotland cũng phải có một điều khoản tương tự dành cho Du học sinh tới từ các nước EU. Trong bối cảnh Brexit, Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu, Scotland sẽ không còn nghĩa vụ phải trang trải khoản học phí nêu trên của sinh viên tới từ các quốc gia EU.

Sinh viên EU tại Scotland sẽ không còn được miễn trừ học phí

Tuy nhiên, đối với các sinh viên đã nhập học, hoặc sẽ bắt đầu kì học mới vào mùa thu tới đây, họ vẫn sẽ tiếp tục được miễn trừ học phí cho tới khi tốt nghiệp. Phát biểu tại Holyrood, ông Lochhead nêu rõ, khoản tiền tiết kiệm được từ việc này sẽ được sử dụng với mục đích khuyến khích sinh viên Scotland học đại học trong nước hơn. Mặt khác, chính phủ Scotland sẽ tạo ra một ‘chương trình học bổng đầy tham vọng nhằm đảm bảo sự thu hút đối với sinh viên quốc tế tới học tập tại Scotland’.

Theo thống kê, sinh viên nước ngoài theo học tại các trường đại học tại Scotland hiện đang phải trả các khoản phí từ 9.000 tới 31.000 Bảng Anh mỗi năm. Trong số 21.500 sinh viên EU nhập học tại các trường Đại học ở Scotland vào năm học 2018-2019, khoảng 15.300 sinh viên nhận được tài trợ của Chính phủ với tổng chi phí là khoảng 97 triệu Bảng Anh.

Sinh viên tốt nghiệp tại Scotland

Bộ trưởng Lochhead tiếp tục chia sẻ, ‘Chúng tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn khi phải chấm dứt nền giáo dục miễn phí cho các sinh viên EU từ năm học 2021-2022, đây là một hậu quả trực tiếp từ Brexit’. Ông cũng cho biết rằng. lĩnh vực Giáo dục Đại học ở Scotland hiện đang hoạt động rất tốt và hiệu quả.

Theo Thùy Dương/SKCĐ