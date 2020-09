2 bí quyết đằng sau mặt mộc căng bóng, khỏe khoắn của Selena Gomez, bất chấp bệnh Lupus ban đỏ

Your browser does not support HTML5 video.

Rợn người khi xem cảnh 2 nữ sinh cấp 3 chạy xe với tốc độ cao đâm vào đuôi xe container đang đỗ

Đoạn clip được trích xuất từ camera giám sát của nhà dân ghi lại cảnh 2 nữ sinh cấp 3 đang phóng xe máy với tốc độ cao rồi gặp tai nạn trên đường Hùng Vương, Hải Phòng vào khoảng 21h tối ngày 9/9.