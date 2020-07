Ngay cả chị đẹp Seo Ye Ji cũng có lúc bị stylist và chuyên gia trang điểm `dìm hàng` đến thảm thương

"Điên thì có sao" là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ra mắt năm 2020 với sự góp mặt của hai diễn viên thực lực là Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji . Bộ phim nhận được nhiều sự chú ý bởi vẻ đẹp nữ thần và gu thời trang có một không hai của nữ chính.

Dù đã nhận được vô số lời khen có cánh từ cả khán giả và giới đánh giá về mức độ đầu tư cho trang phục cũng như phong cách độc - dị - lạ nhưng vẫn đẹp, Seo Ye Ji vẫn không tránh khỏi những khoảnh khắc mắc lỗi thời trang "khó đỡ".

Trang phục "bà thím"

Những bộ váy ren dài quá gối chấm chân thướt tha đúng chuẩn phù thủy đã tạo nên thương hiệu "yêu nữ hàng hiệu" cho Seo Ye Ji nhưng đồng thời cũng đã có lúc "phản" lại nữ diễn viên. Cùng nhìn lại khoảnh khắc trong tập 3 khi stylist đã cố tái hiện câu chuyện cổ tích "Cô gái với đôi hài đỏ" thông qua trang phục ma mị làm nổi bật đôi giày đỏ tươi nhưng thất bại. Bộ váy dáng vest màu tím sậm vải bóng xòe dài quá gối vô tình khiến Seo Ye Ji "dừ" đi mấy tuổi khi đứng cạnh Kim Soo Hyun.

Bộ váy tím sậm vải bóng rất bảo thủ khiến Seo Ye Ji già đi trông thấy.

Lỗi này tiếp tục lặp lại trong tập 12 khi stylist lựa chọn một chiếc váy sát nách đen họa tiết hoa cỡ nhỡ kết thành dây màu tím lịm khá "lỗi mốt" và tổng thể bộ trang phục như một "bà cô" văn phòng tuổi 40. Trang phục này được đánh giá là không phù hợp với khí chất ngang tàng của nhân vật Ko Mun Yeong nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Chiếc váy họa tiết hoa khá dừ và mang phong cách công sở trong tập 12.

Kiểu tóc và phụ kiện tóc "khó đỡ"

Quay lại với tập 12 có thể thấy chiếc váy "bà thím công sở" và kiểu tóc buộc túm sau, để thừa một phần mái rồi uốn xoăn phong cách retro như một đôi bạn thân vì khả năng "thần sầu" là cùng làm nữ chính già đi chục tuổi.

Kiểu tóc uốn retro không thích hợp cho phong cách của nữ chính Ko Mun Yeong.





Nhà tạo mẫu tóc cũng thường xuyên thiết kế cho Seo Ye Ji kiểu tóc búi cao trên đỉnh đầu thực sự không hợp với khuôn mặt Seo Ye Ji.

Dù cười rất tươi nhưng Seo Ye Ji vẫn trông như "bà thím" vì kiểu tóc búi cao khá kì lạ.

Trong tập 4 của "Điên thì có sao", món phụ kiện tóc cài lệch của Seo Ye Ji được ví như... miếng bánh bột chiên vì hình dáng khó hiểu và không mấy ăn nhập với bộ váy vốn đã quá cầu kỳ với các chi tiết ren phồng ở vai và trước ngực.

Món phụ kiện tóc khiến tổng thể bộ trang phục bị rối rắm.





Màu son "sến rệt"

Dường như tập 12 chính là tập sinh ra để biến Seo Ye Ji thành nguyên một cây thảm họa thời trang bởi ngay cả màu son cũng lỗi. Dễ thấy ý đồ của chuyên gia makeup là chọn màu son cùng tông với hoạ tiết hoa trên chiếc váy hiệu MSGM nhưng kết quả lại hơi bất công với vẻ xuân thì của người đẹp.



Màu son hồng sến rệt càng khiến tổng thể bộ trang phục trở nên thảm họa.

Màu son nude là lựa chọn vô cùng tinh tế cho Seo Ye Ji nhưng không hiểu sao lại bị chuyên gia make up "lãng quên" ở các tập sau, nhường chỗ cho cho các màu son base tím hồng vô cùng khó hiểu

