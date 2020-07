Nữ chính 'Điên thì có sao' không cần ăn kiêng, tập múa ballet để giữ dáng và eo thon

Bộ phim "Điên thì có sao" đang nhận được sự chú ý của fan hâm mộ bởi sự ăn ý của cặp diễn viên chính. Trong đó không thể không kể đến vẻ đẹp của nữ chính Seo Ye Ji.

Dáng người thon gọn theo gien cha mẹ

Trong tập phim mới đây, nữ diễn viên 20 tuổi khiến khán giả bất ngờ khi diện bộ đồ sang trọng, để lộ vòng eo siêu nhỏ. Sau khoảnh khắc khoe vòng ở tập 6 của Seo Ye Ji, bộ phim có sự tăng trưởng chóng mặt trên bảng xếp hạng. Nhiều người cho rằng số đo vòng eo của cô có thể đánh bại các thành viên nhóm nhạc BlackPink.

Khoảnh khắc Seo Ye Ji lộ vòng eo siêu nhỏ gây chấn động mạng xã hội ở tập 6

Theo trang Koreaboo, Seo Ye Ji cao 1,70 m và nặng 43 kg. Tuy nhiên, vòng eo của diễn viên 30 tuổi vẫn chưa được tiết lộ nhưng chắc chắn con số sẽ là rất nhỏ. Cô nàng cho biết cả gia đình cô đều có dáng người cao, gầy nên cô được thừa hưởng vòng eo nhỏ và thân hình thon thả từ cha mẹ.



"Mẹ tôi làm tiếp viên hàng không trong thời gian dài. Chị tôi cũng vậy. Họ đều có vóc dáng tương tự tôi", nữ diễn viên từng tiết lộ với giới truyền thông.



Đặc biệt, 9X nhấn mạnh rằng mình không bao giờ phải ăn kiêng để Đặc biệt, 9X nhấn mạnh rằng mình không bao giờ phải ăn kiêng để Giảm cân . Cô khá thoải mái trong chuyện ăn uống vì không phải tạng người dễ tăng cân.



Tập múa ballet để giữ dáng



Không ít fan hâm mộ thắc mắc nếu không ăn kiêng, nữ diễn viên làm cách nào để giữ dáng và vòng eo thon gọn đến vậy. Bí quyết chính là người đẹp họ Seo đã gắn bó với bộ môn múa ballet từ khi mới bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 23 tuổi, tức là cô nàng đã có khoảng 7 năm tập luyện bộ môn này.



Theo các chuyên gia, những động tác ballet trông nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng có thể giúp mọi người giảm cân hiệu quả. Bởi lẽ khi thực hiện các động tác múa toàn thân phải vận động khiến cơ thể nóng ran và năng lượng được đốt cháy nhanh hơn. Do đó, các diễn viên múa thường được đánh giá cao về ngoại hình, có số đo chuẩn chẳng thua kém siêu mẫu.

Để sở hữu vòng eo "chấn động" như Seo Ye Ji, bài tập ballet beautiful là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Bởi lẽ đây là bài tập tương tự ballet cổ điển nhưng tập trung vào cơ bụng hơn giúp nhấn vào vòng 3 nảy nở còn cho đôi chân thon gọn.

Nếu mới tập bạn có thể làm quen dần 10 phút/ngày sau đó tăng thời gian tập. Hiệu quả ban đầu của bài tập này là thư giãn tinh thần sau đó ảnh hưởng tới các cơ.

Dưới đây là 4 động tác múa ballet có tác dụng giữ dáng, cho bụng nhỏ chân thon. Mỗi động tác dưới đây sẽ thực hiện 8 lần cho hai bên chân, làm 4 set mỗi ngày. Sau 3 động tác thì nghỉ 10 giây rồi tập tiếp.

Động tác 1: Chống hai tay thẳng trên sàn và hai chân quỳ dưới vuông góc rồi duỗi thẳng chân trái lên cao rồi lại co về vị trí ban đầu. Tập xong chân trái thì chuyển sang tập tiếp chân phải.



Động tác 2: Chống hai tay thẳng trên sàn, chân phải đặt ở tư thế quỳ vuông góc, còn chân trái thì duỗi thẳng xuống phía dưới. Kế đó, bạn duỗi thẳng chân trái lên cao rồi lại co về vị trí ban đầu, tập xong chân trái thì chuyển sang tập tiếp chân phải.

Động tác 3: Chống hai tay thẳng trên sàn, chân phải đặt ở tư thế quỳ vuông góc, còn chân trái thì co gập lên trên. Sau đó, thực hiện chuyển động liên hoàn là duỗi thẳng lên trên rồi hạ xuống dưới và lại đưa lên trên rồi kết thúc chuyển động này ở tư thế co gập ban đầu. Tập xong chân trái thì chuyển sang tập tiếp chân phải.

Động tác 4: Chống hai tay thẳng trên sàn, chân phải đặt ở tư thế quỳ vuông góc, còn chân trái thì đưa vuông góc gập lên trên. Sau đó, bạn nâng chân trái lên liên tục 8 lần. Tập lần lượt cả hai chân.





Giảm cân bằng cách tự bấm huyệt

