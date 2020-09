Ngó nghiêng set 4 túi Chanel mini hơn nửa tỉ khiến Cường Đô La mê mẩn muốn sắm ngay cho con gái cưng

Bộ 4 túi mini của thương hiệu thời trang cao cấp Chanel đã là chủ đề bàn tán lớn của tín đồ yêu thời trang ngay từ khi mới ra mắt. Chiếc hộp quyền lực này chứa đựng 4 chiếc túi mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu Chanel bao gồm: Boy Bag, Classic Bag, Gabrielle Bag và Reissue 2.55 Bag.

Cận cảnh set túi tới từ nhà mốt Chanel.

Khách hàng sẽ được lựa chọn với 2 phối màu đen huyền bí và hồng bánh bèo. Điều khiến tín đồ thời trang không thể rời mắt khỏi chúng là bởi kích cỡ "tí hon" vô cùng dễ thương tựa như chiếc túi Le Chiqito đình đám của nhà mốt Jacquemus năm nào.

Hồng và đen là hai phối màu dành cho khách hàng lựa chọn.

Và đặc biệt 4 thiết kế này của Chanel sẽ không bao giờ có thể lỗi mốt bởi chúng là những viên đá quý và biểu tượng của nhà mốt nước Pháp. Mặc dù giá rất cao lên tới $ 27000 USD/hộp (Khoảng 650 triệu VNĐ), nhưng nó sẽ không phải là rào cản đối với hầu hết các tín đồ thời trang mê mẩn trên thế giới.

Với mức giá hơn nửa tỷ Việt Nam đồng, chiếc hộp đựng 4 túi mini có chi tiết nạm kim cương. Chiếc hộp này quả thực là có một không hai và được lấy cảm hứng từ các yếu tố mang tính biểu tượng của Chanel, bao gồm cả biểu tượng CC. Chỉ riêng hộp đã đáng giá hơn giá bán lẻ.

Mới đây nhất, ông bố bỉm sữa mới của showbiz Việt là Cường Đô La gây xôn xao khi nhắm cả bộ túi hiệu Chanel xa xỉ này cho công chúa nhỏ của mình. Không rõ Cường Đô La đã mua bộ túi này cho bé Suchin hay chưa nhưng việc anh tag tên con gái vào bài đăng đã khiến nhiều người thích thú.

Cường Đô La mê mẩn tới mức đăng tải những bức hình này lên mạng xã hội cá nhân.

Công chúa nhỏ của showbiz Việt mang tên Suchin là thành quả của tình yêu giữa đại gia Cường Đô La và Đàm Thu Trang . Người xem không khỏi ghen tị khi chỉ mới ra đời được vài ngày, Suchin đã có cả tủ quần áo riêng với loạt đồ hiệu có giá trên trời khiến bao người ao ước. Tủ đồ với tông màu trắng thuần khiết treo kín những bộ đồ và phụ kiện tí hon khiến người xem than trời vì quá đáng yêu.

Tủ đồ Cường Đô La và Đàm Thu Trang chuẩn bị cho con gái cưng.

Là con gái đầu tiên của đại gia phố núi, ngay từ khi chưa lọt lòng Cường Đô La đã cưng chiều hết mực. Anh từng khiến cả showbiz phải ghen tị với Đàm Thu Trang về những khoản đầu tư khủng cho vợ và con gái của mình.

Suchin được bố mẹ cưng chiều từ khi mới lọt lòng.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Thương hiệu BAPE cho ra mắt set bánh trung thu có giá `sương sương`... 15,000,000 VNĐ

Theo Thanh Thùy/SKCĐ