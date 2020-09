Shark Dzung và Lê Hoàng Uyên Vy thành lập quỹ đầu tư Do Ventures tập trung vào thị trường Việt Nam

Được biết, tổng số vốn đầu tư này đến từ những nhà sáng lập của các công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và các tổ chức đầu tư nổi tiếng của Hàn Quốc và Singapore như NAVER, Sea, Vertex Holdings, Woowa Brothers, ...v.v

Do Ventures là quỹ đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu, đóng vai trò như một đối tác chiến lược cho cả các công ty startup và nhà đầu tư. Tận dụng lợi thế về dân số ở Việt Nam hiện nay, Do Ventures tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những startup công nghệ với năng lực thực thi xuất sắc, có thể xây dựng được những sản phẩm dịch vụ mang lại sự tiện ích và nâng cao đời sống của người tiêu dùng tại Việt Nam và Đông Nam Á.



Do Ventures được đồng sáng lập bởi Nguyễn Mạnh Dũng (Shark Dzung) và Lê Hoàng Uyên Vy, những chuyên gia hiểu biết sâu sắc thị trường Việt Nam và giàu kinh nghiệm trong việc kiến tạo thành công nhiều doanh nghiệp trị giá hàng trăm triệu đô la. Trước đó, ông Dũng và bà Vy đã rời CyberAgent và ESP Capital để bắt đầu một hành trình mới nhằm tạo ra thêm nhiều ảnh hưởng tích cực đối với hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam.

Tăng trưởng nhờ hành động



Với triết lý “Tăng trưởng nhờ hành động” (tiếng Anh: Growing by Doing), Do Ventures tin rằng để một công ty startup có thể phát triển nhanh chóng và vượt lên dẫn đầu, các nhà sáng lập cần phải có khả năng thực thi xuất sắc, và phải sẵn sàng làm nhiều hơn, từ đó sẽ có nhiều cơ hội tìm ra công thức đúng trước đối thủ.



Ngoài ra, Do Ventures cam kết sẽ tiên phong đầu tư vào các lĩnh vực mang tính đột phá để có thể tạo ra nhiều xu hướng tiêu dùng mới cho thị trường Việt Nam. Điều này được phản ánh trong năng lực venture building (mô hình nhà đầu tư tham gia xây dựng doanh nghiệp ngay từ đầu) đặc thù của quỹ. Trong những ngành còn tương đối mới mẻ, thay vì chọn lựa những công ty đã ăn nên làm ra để đầu tư, Do Ventures tìm kiếm những nhà sáng lập có năng lực vượt trội và giúp họ tạo ra mô hình kinh doanh mới, có khả năng giải quyết những nhu cầu cấp thiết của thị trường. Bằng cách này, Do Ventures mong muốn được góp phần nuôi dưỡng những thế hệ nhà sáng lập tài năng tiếp theo, những người dám "khuấy đảo" thị trường.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm



Hai nhà đồng sáng lập của Do Ventures sở hữu tổng cộng 15 năm kinh nghiệm đầu tư cùng hơn 20 năm kinh nghiệm vận hành. Ông Nguyễn Mạnh Dũng là một trong những nhà đầu tư mạo hiểm tiên phong và thành công nhất Việt Nam trong vai trò Giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm CyberAgent Capital của Nhật Bản. Ông đã đỡ đầu và song hành cùng những nhà khởi nghiệp (founder) từ những ngày đầu để xây dựng nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ có tiếng tại Việt Nam với mức định giá nhiều triệu đô la Mỹ, trong đó phải kể đến những cái tên nổi tiếng như Tiki.vn, Foody.vn, Batdongsan.com.vn, CleverAds, Vexere.com, Nhaccuatui.com, Jupviec, Topica, Sapo (DKT), Luxstay, v.v.

Người đồng sáng lập của ông, bà Lê Hoàng Uyên Vy, khởi nghiệp từ năm 13 tuổi và sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử. Bà Vy cũng được ghi nhận với thành tích đáng kể trong điều hành doanh nghiệp startup quy mô lớn lên đến doanh thu vài trăm triệu đô la Mỹ. Ngoài kinh nghiệm vận hành vững chắc, bà còn được biết đến là nhà đầu tư năng nổ trong giới startup công nghệ giai đoạn đầu ở Việt Nam khi rót vốn vào 15 công ty trong giai đoạn điều hành ESP Capital và đầu tư thiên thần, trong đó có nhiều startup quen thuộc như Cooky.vn, Ecomobi, MindX, Homedy, Elsa, v.v.



Sau nhiều năm hợp tác cùng đầu tư và hỗ trợ nhiều startup, ông Dũng và bà Vy chia sẻ những giá trị chung cả về chuyên môn và quan điểm sống, đặc biệt là đam mê hỗ trợ những công ty ở giai đoạn sơ khai. Sự kết hợp hiếm thấy giữa năng lực vận hành và kinh nghiệm dày dạn trong đầu tư của bộ đôi sáng lập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Do Ventures chắp cánh cho nhiều startup Việt tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nắm bắt nhu cầu của thị trường



Do Ventures tin rằng môi trường hiện tại là thời cơ lý tưởng để đầu tư vào lĩnh vực công nghệ ở Việt Nam. Từ năm 2016 đến 2019, dòng vốn đầu tư trong lĩnh vực công nghệ đã tăng hơn 8 lần và số lượng thương vụ thành công cũng tăng hơn 4 lần. Đáng chú ý, đầu tư công nghệ tại Việt Nam đã đạt đỉnh 861 triệu đô la Mỹ trong năm 2019. Tuy nhiên, hầu hết nguồn vốn đầu tư trên đều đến từ các quỹ nước ngoài, tập trung vào những startup đã vượt qua được một ngưỡng tăng trưởng nhất định. Trong khi đó, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đang có rất nhiều startup non trẻ, không thể tiếp cận được nguồn vốn từ nước ngoài. Chính vì vậy, Do Ventures mong muốn được hỗ trợ nguồn lực nội địa cho các nhà sáng lập tiềm năng từ sớm để giúp startup Việt có thể tăng trưởng vượt bậc và tạo ra nhiều giá trị cho xã hội

Hơn nữa, trong lúc hệ sinh thái khởi nghiệp đang gặp nhiều thử thách do tác động của Covid-19, sự ra đời của Do Ventures kỳ vọng mang lại những hỗ trợ cần thiết cho các công ty startup trước cơn đại dịch toàn cầu. Bất kể còn nhiều biến động trước mắt, Do Ventures cam kết đầu tư vào những nhà sáng lập kiên cường - những người quyết tâm tạo ra tác động để thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn trong một giai đoạn chưa từng có tiền lệ.

Phương thức đầu tư xuyên suốt từ Seed đến Series B



Do Ventures phát triển một phương thức đầu tư xuyên suốt thông qua nhiều giai đoạn từ vòng Seed đến vòng B, trong đó tổng số tiền đầu tư cho một công ty có thể lên đến 5 triệu đô la Mỹ. Bước đầu tiên, quỹ sẽ dẫn dắt vòng gọi vốn hạt giống (Seed round) với mức đầu tư trung bình 500,000 đô la Mỹ. Sau vòng đầu tiên, việc đảm bảo khả năng gọi vốn ở các vòng tiếp sau cho công ty trong danh mục đầu tư là rất quan trọng, để họ có đủ nguồn lực cho việc nhân rộng quy mô. Vì vậy, Do Ventures sẽ tiếp tục tham gia đầu tư vào vòng gọi vốn Series A và Series B với các startup có tăng trưởng tốt. Ở các vòng sau này, quỹ sẽ mời gọi những nhà đầu tư danh tiếng khác cùng tham gia rót vốn nhằm gia tăng nguồn lực cho công ty được đầu tư.



Một trong những lợi thế quan trọng nhất của Do Ventures là việc quỹ có được sự ủng hộ của những tập đoàn và quỹ đầu tư khổng lồ giai đoạn sau trong vai trò cổ đông. Cụ thể, quỹ đầu tư Vertex Ventures SEA & India và Vertex Growth Fund (một phần trong hệ sinh thái của quỹ Vertex) sẽ là một trong những nhà đầu tư tiềm năng ở vòng gọi vốn tiếp theo cho các công ty nằm trong danh mục của Do Ventures. Ngoài ra, những cổ đông khác của Do Ventures như NAVER, Sea và Woowa Brothers chính là những công ty Internet hàng đầu tại Châu Á với hạ tầng công nghệ vững chắc và hệ sinh thái khách hàng rộng lớn có thể đem lại nhiều giá trị chiến lược cho sự phát triển dài hạn của startups.

Năng lực hỗ trợ startup vượt trội



Do Ventures sở hữu năng lực hỗ trợ vượt trội đối với các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ, nhờ khả năng xây dựng quy trình ra quyết định dựa trên dữ liệu dành riêng cho các startup. Do Ventures giúp tạo ra một hệ thống báo cáo tự động cho phép các nhà sáng lập theo dõi hoạt động của công ty theo thời gian thực, và cho phép đội ngũ chuyên gia đầu tư của quỹ hiểu sâu về quy trình vận hành tổng thể của công ty đó. Từ những dữ liệu thu thập được, Do Ventures cung cấp các hình thức hỗ trợ liên quan đến vận hành được thiết kế riêng cho từng công ty trong nhiều mảng then chốt bao gồm hoạch định chiến lược, phát triển sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, xây dựng đội ngũ, tăng cường công tác tiếp thị & bán hàng, tuyển dụng nhân sự và mở rộng ra thị trường nước ngoài.



Ngoài những hoạt động hỗ trợ nội bộ, Do Ventures còn tổ chức Chương trình cố vấn cấp cao (C-level) nhằm kết nối những CEO thành công từ các startup quy mô lớn ở Việt Nam với các nhà sáng lập của những công ty trong danh mục được quỹ đầu tư. Mục đích của chương trình cố vấn là đưa ra những lời khuyên chuyên sâu cho các nhà sáng lập trẻ về chiến lược tăng trưởng và bí quyết vận hành trong từng ngành cụ thể.

“Thị trường tiêu dùng Việt Nam đang ở vào thời điểm bùng phát, và đã sẵn sàng để các công ty công nghệ tung ra những sản phẩm đổi mới sáng tạo. Chúng tôi rất tâm huyết với cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước vào thời điểm vô cùng then chốt này,” ông Mạnh Dũng, đồng sáng lập Do Ventures cho biết. “Tôi rất hứng khởi được bắt đầu hành trình mới cùng anh Dũng, một trong những nhà đầu tư mạo hiểm hàng đầu Việt Nam và tạo ra cú hích mạnh mẽ cho hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước,” bà Vy, đồng sáng lập Do Ventures, chia sẻ.

Theo Lê Ái/ Travel Mag