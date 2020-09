Shark Liên là ai và shark Liên giàu cỡ nào?

Shark Liên là ai?

Shark Liên tên thật là Đỗ Thị Kim Liên, bà sinh năm 1968 quê ở Mê Linh, Vĩnh Phúc. Bà Liên sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời với 6 anh chị em. Chính vì vậy ngay từ khi còn nhỏ bà đã theo định hướng gia đình đó là làm nghề giáo. Lúc còn trẻ, Shark Liên đã từng theo học tại Khoa Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm Hà Nội II. Sau khi tốt nghiệp bà đứng lớp được 3 năm thì quyết tâm chia tay với nghề sư phạm để vào Nam lập nghiệp.

Bà được mọi người biết đến không chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt mà còn là nhà đầu tư tài năng và một nhà ngoại giao đầy thiện chí đã cống hiến hết mình cho xã hội và đất nước.

Sự nghiệp của Shark Đỗ Liên

Shark Liên hiện đang đảm nhận vai trò là Lãnh sự Danh dự nước Cộng hoà Nam Phi tại Việt Nam. Bà cũng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại nhiều doanh nghiệp lớn như: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn AquaOne, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần nước mặt Sông Đuống, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Xuân Mai - Hoà Bình, Chủ tịch Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund), Hiệu trưởng trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) và nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA.

Bà Đỗ Liên không chỉ nổi tiếng trong giới bảo hiểm mà còn là người phụ nữ giúp người dân Việt Nam giải quyết được vấn đề nước sạch. Ở tuổi ngoài 50, Shark Liên quay lại thị trường bảo hiểm nhằm phát triển giải pháp bảo hiểm công nghệ mới mang tên LIAN – ứng dụng bảo hiểm đầu tiên của Việt Nam.

Bà Liên bắt đầu làm việc trong ngành bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh từ năm 1996. Sau 8 năm gắn bó, bà quyết định chia tay Bảo Minh để thành lập Công ty bảo hiểm AAA vào năm 2005.

Bà Liên chia sẻ “Trước khi đến với ngành bảo hiểm, tôi đã có suy nghĩ đây là ngành mang tính nhân văn cao.” AAA dưới sự dẫn dắt của bà Đỗ Liên, từ một văn phòng nhỏ với vỏn vẹn 9 nhân sự nay đã phát triển thành một công ty lớn với doanh thu lên đến 400 tỷ đồng (năm 2011).

Điểm đáng nể nhất của nhà lãnh đạo này đó là vào năm 2009, khi cả nước đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn quốc thì bà vẫn chèo lái rất tốt, thu về 320 tỷ tiền doanh số và giúp doanh nghiệp của mình đứng top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất tại Việt Nam.

Đến năm 2012, khi AAA đang ở thời kỳ đỉnh cao thì bà Đỗ Liên bất ngờ tuyên bố rút khỏi ngành bảo hiểm. Sau đó bà chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho Tập đoàn IAG của Úc để dấn thân vào một lĩnh vực mới.

Ngay sau đó, bà bắt tay vào thành lập công ty AAA Plus chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, M&A, môi giới kinh doanh . Mục đích lớn nhất của Shark Liên đó là mong muốn tái cấu trúc các doanh nghiệp Việt đang trên đà thua lỗ, để trở thành những công ty có lợi nhuận cao và phát triển một cách bền vững. Đồng thời, bà cũng có tham vọng lớn trong việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài, nhằm đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho nước nhà.

Chưa dừng lại ở đó, vị nữ doanh nhân tài ba này còn muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khá mới mẻ tại Việt Nam, đó là giải quyết nhu cầu nước sạch ngày càng lớn của người dân. Bà đã thành lập nên Aqua One Group chuyên cung cấp nước sạch và hạ tầng giao thông theo hình thức BOT. Ngoài ra, bà còn thành lập thêm công ty nước mặt Sông Đuống, mở thêm trường đào tạo Quản lý doanh nghiệp và sáng lập Quỹ môi trường xanh Việt Nam.

Sau nhiều năm vắng bóng trong ngành bảo hiểm, bà Liên đã "quay lại và lợi hại hơn xưa" khi tạo ra ứng dụng bảo hiểm công nghệ tự động LIAN - một ứng dụng bảo hiểm hoạt động trên cả nền tảng Android và iOS. Ứng dụng này cho phép các cá nhân có thể dễ dàng tìm hiểu, đăng ký được các gói bảo hiểm đa dạng của công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) như bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trọn gói gia đình, bảo hiểm lái xe, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm học tập…

Shark Liên cho biết, đây là "Ứng dụng bảo hiểm 4.0", giá rẻ, tiện lợi và minh bạch, hỗ trợ người dùng mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, ứng dụng đã kết nối với cổng thanh toán Napass nên sẽ cực kỳ tiện lợi cho người sử dụng trong việc thanh toán. Không chỉ dừng lại ở đó, việc bồi thường bảo hiểm cũng diễn ra tự động hóa với thời gian thanh toán chỉ trong vòng 24 tiếng. Có thể xem đây là nước ngoặt làm thay đổi cả cục diện của thị trường bảo hiểm ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh sôi nổi, Shark Liên còn giữ vai trò quan trọng là Lãnh sự danh dự của Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh từ năm 2009. Trong hơn 1 thập kỷ qua, bà đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình và trở thành cầu nối cho doanh nghiệp của hai nước tiếp cận với nhau để giao lưu học hỏi kinh nghiệm.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động thương mại của hai quốc gia, Shark Liên đã phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thành lập nên tổ chức Doanh nghiệp hỗn hợp Việt Nam – Nam Phi. Song song với đó, bà cũng tổ chức hàng loạt cuộc hội thảo xúc tiến thương mại giữa hai nước, giúp các doanh nhân có dịp gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

Đời tư và các hoạt động xã hội khác

Shark Liên là một người khá kín tiếng trong chuyện tình cảm cá nhân của mình. Được biết, chồng của bà là ông Lê Toàn, người đã hỗ trợ bà trong những ngày đầu thành lập Công ty bảo hiểm AAA.

Trên thương trường, shark Liên mạnh mẽ, phóng khoáng bao nhiêu thì khi quay về với tổ ấm nhỏ, bà lại là một người vợ - một người mẹ - một người bà hiền hậu, hết lòng vì gia đình bấy nhiêu. “Quý bà cá mập” thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên người thân trong gia đình. Bức ảnh nào của bà cũng tràn ngập niềm hân hoan hạnh phúc.

Bên cạnh việc kinh doanh, bà Liên cũng là một người rất có tâm huyết với việc làm từ thiện. Xuất thân từ một nhà giáo đã thôi thúc bà có những hoạt động hỗ trợ trẻ em bằng cách tài trợ xây dựng trường học, xây cầu cho học sinh đi học qua sông tại Kon Tum, cấp áo, cặp phao cho trẻ đi học. Nhờ đó hàng nghìn trẻ em ở vùng sâu vùng xa đã có điều kiện học tập được tốt hơn.

Trong hơn 10 năm hoạt động với vai trò là lãnh sự, bà Liên đã tổ chức được hơn 100 hoạt động từ thiện ở khắp nơi trên cả nước, nhằm hỗ trợ các cá nhân, đơn vị trường học và tổ chức giáo dục với kinh phí lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, nổi bật là các chương trình Nhà sạch đón Tết, Ngày Nelson Mandela, Tiếp sức đến trường, Xuân nơi Đảo xa…

Bên cạnh đó, hàng ngàn người cao tuổi đã nhận được sự sẻ chia từ bà Liên. Hơn 100 ngàn sinh viên cùng đồng hành với Bà trong những hành trình thiện nguyện xuất phát từ tình yêu thương của Bà dành cho cộng đồng. Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc của bà Liên đối với cộng đồng.

“Chính phủ Nam Phi sẽ mãi cảm kích và biết ơn khi có được một Lãnh sự danh dự như Bà. Cá nhân tôi thực sự muốn chúc mừng và mong bà biết rằng chúng tôi luôn rất tự hào về Bà.” – Ngài Ratubasi Super Moloi – Cựu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam bày tỏ.

Shark Liên giàu cỡ nào?

Hiện nay có rất ít nguồn thông tin có thể đưa ra được một con số chính xác cụ thể về sự giàu có của Shark Liên. Thế nhưng nhìn nhận vào thực tế có thể thấy khối tài sản của "nữ cá mập" này là "không phải dạng vừa" có thể ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể theo trang An ninh tiền tệ đưa tin, Sau khi bán lại Bảo hiểm AAA cho Tập đoàn IAG của Úc năm 2013, vợ chồng doanh nhân Đỗ Thị Kim Liên - Lê Toàn thành lập Tập đoàn Aqua One, bung mình mạnh mẽ, kinh doanh đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực; như Bảo hiểm Viễn Đông (VASS), dự án cảng biển 10.000 tỷ đồng tại Vũng Tàu, bộ đôi dự án BOT Quốc lộ 14 - BOT Quốc lộ 22&22B với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khi xuất hiện với vai trò là người nâng đỡ cho các startup mới, bà đã rót các công ty này những nguồn vốn không nhỏ. Việc sẵn sàng đầu tư vài tỷ đến vài chục tỷ đồng cho một startup mới nổi chứng tỏ rằng gia sản của các Shark cũng phải xấp xỉ gấp 10, gấp 100 và thậm chí cả nghìn lần những gì họ bỏ ra. Có nhiều tiền trong tay chưa chắc được gọi là Shark, nhưng một khi đã là Shark thì chắc chắn phải là người có khối tài sản "siêu to khổng lồ".

Hỏi Nhanh Đáp Gọn Cùng Shark Đỗ Liên

Theo Phương Hoa/SKCĐ