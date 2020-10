Sheffield Utd vs Fulham (18h00, 18/10): Soi kèo, link xem trực tiếp

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Đoàn từ thiện cứu sống 2 người bị mắc kẹt trong nước lũ cả ngày chưa được ăn gì ở Quảng Trị

2 người đàn ông được cứu tên là Hiếu và Lễ, nhà ở Thôn 1- xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị. 2 anh đã phải ngâm mình trong nước lũ mấy ngày liền rồi, đói, mệt may được đoàn nhìn thấy và cứu giúp.