Team hảo ngọt ra mà xem Shindong (Super Junior) vẫn ăn kẹo, uống Coca mà giảm 23kg trong 2 tháng

Chàng béo Shindong (Super Junior) là một trong số những màn Giảm cân ngoạn mục nhất của showbiz Hàn Quốc. Tháng 10/2019, nam ca sĩ tiết lộ anh gặp nhiều vấn đề Sức Khỏe do cân nặng quá khổ 116kg, thân hình ục ịch, nặng nề.

Chia sẻ với Radio Star, Shindong nói: "Bác sĩ từng nói với tôi một chuyện sốc. Ông dự đoán tôi sẽ chết vào năm 40 tuổi nếu cân nặng giữ ở mức trên 100 kg. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc ăn kiêng".



Trước đây, Shindong từng giảm được 15 kg, nhưng sau đó nhanh chóng tăng cân trở lại vì phải nhịn đói khắc nghiệt nên anh đã buông xuôi. Nam ca sĩ cho biết mục tiêu của anh là giữ cân nặng ở mức 75kg. Nhờ có phương pháp ăn uống khoa học, sau khi giảm gần 40kg, hình thể của nam idol có sự cải thiện đáng kể.



Gương mặt phúng phính không còn mà trở nên thon gọn, đường nét rõ ràng và điển trai hơn trước. Chiếc bụng mỡ săn chắc hơn, tay chân chắc khỏe, thậm chí bắp tay còn lên cả cơ chuột.



Ở thời điểm tham gia chương trình truyền hình thực tế Please Take Care of My Refrigerato (Hãy Chăm Sóc Tủ Lạnh Của Tôi) tập 176, Shindong còn hé lộ anh chàng đã giảm được 23kg chỉ trong 2 tháng với 5 loại thực phẩm.

Khi mở tủ lạnh nhà Shindong ra, MC chương trình bất ngờ bởi không phải ngập tràn các loại thực phẩm healthy. Đây là những loại đồ ăn cực kỳ phù hợp với team hảo ngọt vẫn ngày ngày chật vật với cơn thèm ăn trong quá trình giảm cân.

1. Sữa đậu nành



Sữa hạt nói chung đều tốt cho sức khỏe, ít chất béo mà cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Nhiều người cho rằng uống sữa béo nhưng với sữa hạt thì người giảm cân cũng có thể uống được.



Shindong chia sẻ, anh uống sữa đậu nành thay thế cho cơm trắng trong bữa ăn chính. Mỗi ngày, anh chàng uống khoảng 5 hộp sữa 190ml để giúp cơ thể nạp đủ năng lượng hoạt động xuyên suốt cả ngày.

2. Thạch trái cây vị cam quýt



Đây không phải các loại thạch trái cây thông thường mà chúng có hàm lượng calo siêu thấp, rất thích hợp làm đồ ăn vặt. Trong các bữa ăn phụ giữa ngày hay khi thèm ăn, Shindong sẽ nhâm nhi một chút thạch có vị cam quýt. Đây chắc chắn là đồ ăn vặt cứu cánh cho team hảo ngọt mà cân nặng chẳng xê dịch chút nào.

3. Kẹo dẻo không đường



Ai nói giảm cân thì không được ăn kẹo, hãy xem Shindong ăn kẹo dẻo không đường (vị húng quế) đây này. Shindong tình cờ biết được loại kẹo này nhờ một fan gửi tặng trong quá trình anh thông báo mình đang ăn kiêng.



Loại kẹo này làm từ cacao Brazil lại không đường nên giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi và giảm cơn thèm đồ ngọt.

4. Coca Zero



Chẳng ai giảm cân ngược đời lại toàn ăn kẹo với uống nước ngọt như Shindong. Chàng trai chọn loại Coca Zero phiên bản tốt cho sức khỏe vì chứa ít calo và đường nhưng vẫn mang hương vị có ga đặc trưng. Dù quá nghiện nhưng mỗi ngày Shindong không uống quá 3 chai vì sợ hại dạ dày. Hội mê nước ngọt có ga từ nay có thêm cứu cánh giúp giảm thèm ăn rồi nhé.

5. Cá ngừ hộp



MC trong chương trình khi phát hiện ra hộp thịt cá ngừ trong tủ lạnh đã hỏi Shindong rằng loại cá ngừ đóng hộp này có ngâm với dầu, liệu nó có phù hợp khi giảm cân không?



Anh chàng cho biết đây là loại cá ngừ đóng hộp ngâm với dầu olive, tốt cho sức khỏe và chứa chất béo lành mạnh nên người giảm cân hoàn toàn có thể ăn được.

Ngoài 5 loại đồ ăn nêu trên, thực đơn hàng ngày của Shindong vẫn là đảm bảo cung cấp đủ chất, đủ calories, giàu rau xà lách giàu chất xơ và đạm.



Đặc biệt chàng béo còn chia sẻ, anh ngủ khoảng 8 tiếng mỗi ngày, từ 23h và dậy lúc 7h để có tinh thần thoải mái.

Cuối cùng thành viên Super Junior chia sẻ: "Cách tốt nhất là chia lượng thức ăn bằng nhau cho ba bữa ăn. Nhưng trước hết, đừng vội chạy theo ai cả, phải lắng nghe cơ thể. Mức độ ăn kiêng tăng dần vào những ngày sau".

