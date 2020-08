Sĩ tử mùa thi và loạt tình huống 'dở khóc dở cười', người bận lấy chồng, người đi thi bằng xe y tế

Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 vừa diễn ra với gần 900.000 thí sinh đến dự thi trên cả nước. Sau mùa thi năm nay, cộng đồng mạng cũng đã được phen "hú vía" với loạt tình huống không thể đỡ được của các sĩ tử.

Kỳ thi đặc biệt, được chia thành 2 đợt

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 khiến cho kỳ thi THPT Quốc gia năm nay bị chia thành 2 đợt. Trong đó đợt một dành cho những thí sinh ở các khu vực không có người bị bệnh hoặc không cần phải cách ly. Còn đợt thi thứ 2 sẽ được tổ chức dành cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 hoặc đang sinh sống trên các địa phương bị cách ly. Thời gian thi sẽ do địa phương đề xuất khi dịch bệnh đã ở mức an toàn.

Nam sinh ngủ quên được CSGT đến "hộ tống" đi thi

Theo quy định của Bộ GD - ĐT, những thí sinh đến điểm thi muộn 15 sau khi có hiệu lệnh làm bài sẽ không được vào thi. Vậy nên ở một số trường thi công an và tình nguyện viên đã tìm về đến nhà của sĩ tử nếu phát hiện có trường hợp nào chưa đến thi.

CSGT phải đến tận nhà hộ tống anh bạn này đi thi

Sáng ngày 10/8, một thí sinh ở Lào Cai đã ngủ quên cho gia đình có buổi khai trương nhà hàng, bản thân nam sinh này cũng đã đặt báo thức nhưng điện thoại hết pin. Cuối cùng CSGT và tình nguyện viên đã phải đến tận nhà để gọi dậy thậm chí là phá cửa thì mới gọi được anh bạn ra ngoài.

Đây cũng không phải trường hợp duy nhất là CSGT đã "ra tay" kịp thời như thế. Một cậu học sinh khác của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ đang đi đến trường thi thì xe bị hỏng. Đúng lúc này chiến sĩ công an 113 đi qua liền nhiệt tình hỏi thăm và đưa cậu bạn này đến trường thi kịp giờ.

113 cũng trở thành "xe ôm" bất đắc dĩ

Nữ sinh bỏ thi vì bận lấy chồng

Theo Báo Thanh Niên đưa tin, ở Kiên Giang có một nữ sinh đã không đến dự thi vì bận lấy chồng. Được biết nữ sinh này đã tổ chức ngày cưới trùng với ngày thi nên không thể rời lại. Cuối cùng cô bạn đành bỏ lỡ luôn kỳ thi tốt nghiệp để "theo chồng bỏ cuộc chơi".

9 phòng thi phải thi lại vào ngày 11/8

Trong các báo cáo về kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 năm nay có tới 18 cán bộ coi thi bị kỷ luật vì chưa hoàn thành được nhiệm vụ. Các cán bộ này đã không đảm bảo đủ thời gian làm bài cho thí sinh. Theo quy chế các thí sinh tại 9 phòng thi này sẽ được tổ chức thi lại vào ngày mai 12/8.

Cụ thể ở tỉnh Bắc Ninh cán bộ coi thi đã ký nhầm vào ô cán bộ chấm thi, sau đó thầy cô này đã yêu cầu các thí sinh phải chép lại bài làm. Ở tỉnh Điện Biên giám thị phát đề môn Địa Lý bị chậm mất 5 phút. Tuy nhiên đến cuối cùng các thí sinh lại không được bù thêm thời gian. Tại Bình Phước sự nhầm lẫn của các giám thị và thí sinh khi nghĩ rằng học trình giỏi cấp trường sẽ được miễn thi môn Địa. Giám thị đã không kiểm tra lại mà cho các thí sinh này không tham gia thi. Sau khi buổi thi kết thúc mới phát hiện ra sự việc "dở khóc dở cười" này.

Thiếu đề thi, các sĩ tử phải đợi in đề bổ sung

Ở Quảng Ninh do chưa thống kê đủ số lượng in sao đề thi nên đề thi thành phần thứ 2, thứ 3 của bài thi tổ hợp đã bị in thiếu khiến cho thời gian làm bài của các thí sinh bị kéo dài ra gần 1 tiếng so với quy định.

Điều này làm ảnh hưởng đến tính bảo mật của đề thi. Chính vì vậy phòng thi này sẽ phải tổ chức quy trình coi thi theo quy chế và thí sinh sẽ được đảm bảo làm đúng mã đề thi với số lượng thời gian theo quy định.

Quảng Ngãi dừng thi gấp vì dịch

Chiều ngày 8/8 tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định dừng thi ở điểm thi trường THPT Sơn Mỹ với 352 học sinh có liên quan đến bệnh nhân bị COVID-19 . Theo đó có 48 học sinh được xem là F2 và có 2 giáo viên được xem là F1. Vậy nên để đảm bảo an toàn cho các thí sinh, sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã đưa ra thông báo lùi lịch thi đợt 2 đối với thí sinh ở điểm thi trường THPT Mỹ Sơn.

Thí sinh được đưa đi thi bằng xe y tế

Có 7 thí sinh thuộc thôn Bùi, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đang bị phong tỏa và có một thí sinh trở về từ vùng dịch.

Thí sinh đến trường thi bằng xe y tế, đi xe của Bộ đi thi hẳn là một trải nghiệm cực kì khó quên với các thí sinh này

Theo quy định của Bộ GD-ĐT những thí sinh này vẫn sẽ được tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 nhưng phải được di chuyển bằng xe y tế và phải ngồi thi riêng ở một phòng, đảm bảo khoảng cách an toàn với những thí sinh khác, ngoài ra bài thi cũng sẽ được khử khuẩn vằng đèn cực tím và niêm phong tủ riêng trước khi chấm thi.

Thí sinh 53 tuổi đi thi để làm gương cho con cháu

Tại điểm thi thuộc trường THPT Chu văn An tỉnh Đắc Nông, có một thí sinh ngoài 50 tuổi nhưng vẫn đến trường để dự thi tốt nghiệp THPT.

Ba năm trước, ông có theo học lớp bổ túc văn hóa của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Nông với quyết tâm phải có được tấm bằng trung học phổ thông. Ông Cường co biết lý do mình quyết tâm thi vì muốn làm gương cho con cháu.

Đề văn vừa sức khiến nhiều thí sinh phấn khởi





