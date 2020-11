Sau câu thách thức 'muốn giết thì giết đi', thanh niên 21 tuổi siết cổ bạn gái đến chết vì ghen

Tin tức mới nhất ngày 4/11, theo Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối tượng Nguyễn Văn Được (21 tuổi, ngụ Tân Thạnh, Long An). Nguyên nhân bởi, bị cáo đã rút đơn kháng cáo nhằm xin giảm nhẹ hình phạt.



Được biết trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 15/6 vừa qua, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Được 18 năm tù về tội Được biết trước đó, trong phiên tòa xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 15/6 vừa qua, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Được 18 năm tù về tội giết người

Ảnh minh họa



Cáo trạng nêu rõ, Được và chị L.K.D. (sinh năm 2001) có quen biết và nảy sinh tình cảm. Đến ngày 31/7/2019, D. rủ người yêu đến nhà nói chuyện. Tại đây, cả hai đã xảy ra xô xát, cãi vã chỉ vì D. nói muốn chia tay.



Sau đó, phát hiện điện thoại của D. có tin nhắn với người yêu cũ, Được liền chạy xuống bếp lấy dao để hù dọa, yêu cầu bạn gái không được nói chuyện với người cũ. Tuy nhiên, D. không nghe theo và còn thách thức 'muốn giết thì giết đi'. Lúc này, Được đành bỏ dao xuống và cố ngồi nói chuyện nhằm cứu vãn tình cảm.



Tuy nhiên, D. liên tục chửi bới khiến Được tức giận và dần nảy sinh ý định giết người. Nghĩ là làm, đối tượng lấy sợi dây dù, siết cổ bạn gái đến chết rồi thản nhiên bỏ về.



Sau đó, Được kể lại toàn bộ vụ việc cho chị gái ruột nghe và được chị đưa đến công an để đầu thú. Cho rằng hành vi của Được đã để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và cần xử lý nghiêm, tòa sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Được 18 năm tù về tội giết người.



Your browser does not support HTML5 video.

Nguồn: NLĐ



Theo TN/SKCĐ