Bị tát sau khi ân ái, thanh niên siết cổ người tình tử vong rồi cướp tài sản đi chơi net

Tin tức mới nhất ngày 3/11, Zing dẫn lại thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 2/11 vừa qua đơn vị đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Hùng (28 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) về tội Giết người và Cướp tài sản theo điểm e và n khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 168 Bộ luật hình sự.



Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H. (22 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh). Được biết, dù cả hai đã lập Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H. (22 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh). Được biết, dù cả hai đã lập gia đình nhưng vẫn có quan hệ tình cảm và qua lại với nhau. Trước đó, cả hai quen nhau thông qua việc chơi game online từ tháng 10/2019.

Chân dung Nguyễn Quang Hùng



Theo cáo trạng, vào sáng ngày 25/12/2019, chị H. đi xe máy đến quán Internet ở xã Hòa Khánh để chơi điện tử cùng người tình. Đến trưa, Hùng chở bạn gái về rẫy của gia đình ở thôn 22, xã Hòa Khánh.



Tại đây, 2 người đã quan hệ tình dục. Xong xuôi, chị H. nói bản thân chuẩn bị đi làm ăn xa, rủ Hùng đi cùng nhưng người này không đồng ý. Vì tức giận, chị H. tát vào mặt Hùng thì đối tượng bực tức đi bộ vào lô cà phê để về nhà.



Tuy nhiên lúc này, chị H. chạy theo kéo Hùng lại và tiếp tục cãi vã. Không kìm được cảm xúc, Hùng đã dùng tay siết cổ người tình đến chết. Sau đó, đối tượng thản nhiên lấy sợi dây chuyền, 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại cùng 1,7 triệu đồng của nạn nhân rồi quay lại quán Internet chơi.



Đến sáng hôm sau, Hùng quay lại rẫy để tạo hiện trường giả, cầm tài sản cướp được đi bán để lấy tiền tiêu sài cá nhân.



Sáng 30/12/2019, bố Hùng đi vào thăm rẫy liền tá hỏa phát hiện thi thể chị H. nên báo chính quyền địa phương. Chỉ sau một ngày điều tra, công an xác định Hùng là hung thủ nên đã tiến hành bắt giữ.



