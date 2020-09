Siêu bão Haishen sắp đổ bộ, Nhật Bản tạm ngừng các dịch vụ giao thông và sơ tán dân đến nơi an toàn

Hiện Nhật Bản đang gấp rút ứng phó với siêu bão Haishen cực lớn đang chuẩn bị đổ bộ vào miền Nam nước này. Các biện pháp phòng ngừa bao gồm, tạm dừng các dịch vụ giao thông công cộng, xả nước để tránh những con đập bị vỡ, đồng thời tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Người dân được đưa đi sơ tán đến nơi an toàn

Cơ quan khí tượng Nhật Bản khuyến cáo người dân cần đề phòng cảnh giác trước những tác động của cơn bão, Ngày 6/9, bão Haishen được dự báo sẽ mạnh lên và có khả năng đạt áp suất khí quyển là 915 hectopascal ở tâm bão và có sức gió lên đến 306km/h. Áp suất khí quyển tại tâm bão càng thấp thì cường độ của bão càng lớn vì nó gây ra những đợt thủy triều dâng cao tại các khu vực ven biển.

Đến ngày 6/9, khu vực Okinawa sẽ hứng chịu những đợt gió giật mạnh có thể gây đổ nhà. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết, cơn bão sẽ di chuyển qua đảo Amami Oshima và đổ bộ vào Kyushu trong hai ngày 6 - 7/9. Tại khu vực phía Nam của Kyushu, lượng mưa có thể lên tới 800 mm vào tối 7/9, có thể gây ra sóng lớn và thủy triều.

Hình ảnh siêu bão Haishen trên vệ tinh

Công ty Đường sắt Kyushu cho biết các dịch vụ tàu cao tốc và tàu địa phương trong khu vực có thể phải tạm ngừng hoạt động trong hai ngày 6-7/9. Trong khi đó, Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản đang xem xét tạm ngưng các dịch vụ tàu cao tốc Sanyo nối liền hai tỉnh Hiroshima và Hakata trong ngày 7/9.

Ngày 7/9, nhiều trường học ở vùng Kyushu dự kiến sẽ đóng cửa. Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết phía Tây nước này có thể phải chịu ảnh hưởng lớn bởi cơn bão Haishen này. Chính quyền 6 tỉnh đã tiến hành xả nước tại 23 con đập để ngăn chặn thảm họa có thể xảy ra.

Siêu bão Haishen

Theo Phương Hoa/SKCĐ