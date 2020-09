Siêu bão Haishen tiếp tục hướng đến Busan Hàn Quốc với sức gió lên đến 144 km/h

Cơ quan Dự báo thời tiết Hàn Quốc cho biết cơn bão Haishen đang hướng về phía Busan - thành phố lớn thứ 2 của nước này với sức gió mạnh lên tới 144km/h.

Điều này khiến cho chính quyền địa phương buộc phải sơ tán gần 1000 người, hủy bỏ hơn 300 chuyến bay, cắt điện của gần 5000 hộ dân ở phía nam Hàn Quốc, bao gồm cả đảo Jeju, lượng mưa ghi nhận được là hơn 473mm từ ngày 5/9.

Trước đó cơn bão này đã càn quét miền nam Nhật Bản với gió mạnh kỷ lục lên tới 216 km/h. Nhà chức trách đã khuyến cáo sơ tán hơn 7 triệu người đến nơi an toàn, đồng thời yêu cầu người dân tránh tập trung đông đúc để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Một người rời khỏi cửa hàng tiện lợi được gia cố bằng băng keo và nilon khi bão Haishen đổ bộ vào tỉnh Kagoshima, Nhật Bản ngày 6/9

Tuy nhiên, sáng nay Nhật Bản đã đánh giá cơ bão Haishen này gây ra ít thiệt hại hơn so với sự đoán. Vào 7h sáng hôm nay, cơn bão đã suy yếu và cách đảo Tsushima khoảng 30km về phía bắc.



Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản đưa tin, hiện ghi nhận vài chục trường hợp bị thương do bão, đa phần đó đều là những người cao tuổi bị ngã. Tại quần đảo Goto của tỉnh Nagasaki cửa sổ của một trung tâm sơ tán bị vỡ khiến 4 người bị thương do mảnh kính đâm vào.

Công ty điện lực Kyushu cho biết có khoảng 476.000 hộ gia đình bị mất điện. Bão cũng làm ảnh hưởng tới giao thông đi lại khiến nhiều chuyến bay và dịch vụ đường sắt bị hủy. Những tuyến đường này sẽ sớm được kết nối lại khi cơn bão đi qua.

Tại Nhật Bản, mùa bão thường kéo dài từ mùa hè đến tháng 10. Bão Haishen là cơn bão mạnh thứ 2 của Nhật Bản.

Theo truyền thông của Triều Tiên đưa tin lãnh đọa Kim Jong-Un đã đi kiểm tra và yêu cầu 12.000 Đảng viên tham gia vào việc khắc phục hậu quả của thiên tai.

Trước đây, bão Maysak cũng đánh chìm một tàu chở hàng chở 43 thủy thủ và gần 6.000 con bò ơt vùng biển phía tây Nhật Bản. Cảnh sát biển của quốc gia này mới tìm được 2 người còn sống và 1 người tử vong trước khi bão Haishen ập tới buộc họ phải dừng hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Bão Haishen đổ bộ quần đảo Amami ở miền nam Nhật Bản hôm 6/9, với gió giật hơn 200 km/h, buộc chính quyền phát lệnh sơ tán không bắt buộc tới hơn 7 triệu dân

Theo Phương Hoa/SKCĐ