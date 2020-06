Siêu hot: Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái cùng tuổi

Như vậy, sau mấy năm yêu nhau, nam tiền đạo 25 tuổi đã quyết định cùng bạn gái về chung một nhà khi định ngày chính thức để tổ chức lễ ăn hỏi là 3/6. Thông tin này mãi đến hôm nay mới được công khai.



Công Phượng vốn là một người kín tiếng, không muốn chuyện đời tư của mình trở thành để tài của giới truyền thông và các trang mạng Công Phượng vốn là một người kín tiếng, không muốn chuyện đời tư của mình trở thành để tài của giới truyền thông và các trang mạng xã hội . Do đó, cặp đôi kín đáo tổ chức lễ ăn hỏi dưới sự chứng kiến của người thân hai bên gia đình

Công Phượng và bạn gái.



Được biết, bạn gái của tiền đạo người Nghệ An là Tô Ngọc Viên Minh, cùng sinh năm 1995 và bằng tuổi Công Phượng. Viên Minh cùng bạn trai cầu thủ đã quen nhau được khoảng 6 năm. Cô hiện đang sinh sống tại Sài Gòn và là cựu sinh viên đại học RMIT.

Đây là một cô nàng thích tập trung cho sự nghiệp và trình độ học vấn. Mới năm ngoái, Viên Minh đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT rồi về làm việc cho công ty của gia đình tại TP. HCM.

Viên Minh cùng bạn trai cầu thủ đã quen nhau được khoảng 6 năm.

Theo nhận xét của nhiều người, Viên Minh xinh đẹp, giỏi giang và rất được lòng fan Công Phượng. Do đó, dù một bộ phận fan của nam tiền đạo biết chuyện hẹn hò nhưng vẫn ủng hộ bằng cách im lặng và âm thầm bảo vệ. Suốt mấy năm qua, Viên Minh cũng là người phía sau chăm lo cho Công Phượng.

Khi nam cầu thủ còn chơi bóng cho CLB Sint-Truidense (Bỉ), Viên Minh đã sang châu Âu, cùng anh chàng đi du lịch nhiều nước. Đây cũng chính là khi mối quan hệ của 2 người được tiết lộ. Công Phượng đã dẫn bạn gái đi gặp Văn Hậu, cùng đi chơi và ăn tối.

Bạn gái Công Phượng đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học RMIT.

Khi tin ăn hỏi được xác nhận, nhiều người mới biết được bạn gái Công Phượng là ai bởi trước đó cả 2 không hề để lộ bất kỳ một thông tin gì. Việc ăn hỏi được coi là bước đi tiếp theo trong cuộc đời và sự nghiệp của Công Phượng, giúp anh có hậu phương ổn định để vững tâm hơn trên sân cỏ.

Your browser does not support HTML5 video.

Những bàn thắng đẹp của Công Phượng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ