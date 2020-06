Siêu mẫu U50 chăm rửa mặt bằng dầu gội đầu trẻ em để có làn da bất chấp tuổi tác

Siêu mẫu nội y Heidi Klum đã chạm ngưỡng 50 tuổi nhưng luôn được đánh giá cao về gương mặt trẻ trung, làn da vẫn mịn màng hơn nhiều so với tuổi thật. Bí quyết của cô là loại cách rửa mặt đặc biệt.

Heidi Klum (sinh năm 1973) là siêu mẫu mang 2 quốc tịch Đức và Mỹ. Cô là chân dài người Đức đầu tiên biểu diễn cho Victoria's Secret.

Không chỉ sở hữu chiều cao vượt trội, vòng một nóng bỏng nhan sắc của siêu mẫu vẫn giữ được sự tươi trẻ và duy trì được đẳng cấp trong làng mốt thế giới dù gần chạm ngưỡng tuổi 50.

Vóc dáng nóng bỏng của siêu mẫu U50



Nhan sắc của Heidi Klum được đánh giá là bất chấp tuổi tác, làn da ít thấy sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa. Một trong những cách duy trì làn da tươi trẻ của cô là rửa mặt mỗi sáng bằng dầu gội đầu trẻ em.



Trả lời phỏng vấn tạp chí ELLE UK, Heidi Klum thừa nhận cô sử dụng dầu gội đầu trẻ em như một loại mỹ phẩm trong vài tháng qua.



Heidi Klum dùng dầu gội đầu trẻ em của hãng Johnson's Baby. Vì là sản phẩm dành cho trẻ em nên dầu gội nà làm sạch nhẹ nhàng, phù hợp da đầu nhạy cảm và không gây cay mắt.



"Nhiều loại sữa rửa mặt có phần làm sạch quá đà, làm mất lượng dầu tự nhiên và khiến da căng rít. Dầu gội đầu trẻ em tác động trên da tôi khá dịu nhẹ, đồng thời loại bỏ tạp chất, bụi bẩn một cách hiệu quả", nữ siêu mẫu bày tỏ hài lòng với phương pháp làm sạch da mặt của mình.



Nói về việc sử dụng đầu gội trẻ em để rửa mặt liệu có an toàn, bác sĩ Shari Marchbein (New York) cho biết: mặt kỹ thuật, dầu gội trẻ em khá dịu nhẹ có thể dùng với cả trẻ sơ sinh nên người lớn cũng có thể sử dụng.



Tuy nhiên bác sĩ cũng cảnh báo, không phải loại dầu gội trẻ em nào cũng có thể dùng để rửa mặt. "Những loại dầu gội có dán nhãn không gây cay mắt, không gây Tuy nhiên bác sĩ cũng cảnh báo, không phải loại dầu gội trẻ em nào cũng có thể dùng để rửa mặt. "Những loại dầu gội có dán nhãn không gây cay mắt, không gây Dị ứng mới là loại dịu nhẹ. Còn với những sản phẩm có chứa hương liệu và các chất gây kích ứng thì bạn nên cẩn trọng", bác sĩ nói.



Trước Heidi Klum, nữ diễn viên chuyển giới Laverne Cox cũng tiết lộ với tờ New York Times rằng cô sử dụng dầu gội đầu trẻ em để rửa mặt.

Mới đây nhất, Heidi Klum xuất hiện trên tạp chí Red số tháng 5. Nhìn vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ và làn da tươi trẻ thế kia ít ai ngờ siêu mẫu đã 47 tuổi và là mẹ của 4 đứa trẻ.

Heidi Klum xuất hiện trên tạp chí Red số tháng 5

Nhiều năm ăn kiêng khổ sở cùng với áp lực công việc khiến nữ siêu mẫu từng mắc chứng ăn kiêng. Sau khi lập gia đình lần 2, cô nói đã thoải mái hơn trong chuyện ăn uống cũng như được là chính mình.



"Bây giờ tôi có những người tuyệt vời hỗ trợ tôi hoàn thành mọi việc tốt hơn. Chồng mới cưới Tom Kaulitz giúp đỡ tôi rất nhiều. Các con tôi đều yêu quý Tom và anh cũng đối xử tốt với lũ trẻ", cựu thiên thần nội y tâm sự trong buổi phỏng vấn của tạp chí Red.



Dù trải qua nhiều lần sinh con, thân hình của Heidi chưa bao giờ hết quyến rũ. Làn da rám nắng gợi cảm, khỏe khoắn, vòng một căng đầy. Gần 50 tuổi, Heidi Klum vẫn thích ăn mặc gợi cảm. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh xuất hiện trong váy áo khoe vòng một trên trang cá nhân.



Tất nhiên, bí quyết đằng sau vẻ đẹp bất chấp tuổi tác ấy là chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập luyện thể chất hợp lý, cũng như cân bằng giữa công việc và cuộc sống.



Heidi Klum tự thiết kế cho mình thực đơn ăn uống lành mạnh gồm chủ yếu rau xanh, trái cây, cá và hạn chế tinh bột cũng như thịt đỏ. Do đó, bà mẹ 4 con mê nấu nướng ở nhà và dành thời gian bên các con.

Your browser does not support HTML5 video.

10 sai lầm khi rửa mặt khiến da mọc mụn

Theo Hà Ly/SKCĐ