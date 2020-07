Siêu mẫu Lan Khuê và những khoảnh khắc khoe vòng 1 nóng bỏng nhưng không hề lố

Tái xuất với vai trò Vedette cho BST "Thương" vô cùng ấn tượng của NTK Hoàng Hải, Lan Khuê tỏa sáng bên cạnh dàn mẫu tên tuổi nhưng mức độ sang chảnh,quyền lực thì có thừa. Đây là bước comeback ngoạn mục của Lan Khuê nhằm khẳng định mình vẫn là gương mặt sáng giá trong làng showbiz Việt.

Màn tái xuất tựa nữ thần của Lan Khuê.

Bộ váy dành riêng cho Lan Khuê trong BST “Thương” mang đậm nét kiêu sa, lộng lẫy với những chi tiết thêu đính tinh xảo, tôn lên vóc dáng và cũng được cắt khoét tinh tế giúp gợi cảm mà không phô trương quá mức.

Chi tiết trên bộ váy của Lan Khuê trong show thời trang của NTK Hoàng Hải.

Đối lập với vẻ đẹp nữ thần kiêu sa là phong cách menswear cực ngầu thu hút mọi ánh nhìn trong event mỹ phẩm gần đây. Khán giá không thể rời mắt khỏi bộ suit tay xẻ, đính đá hột cườm kết hợp xẻ ngực sâu khéo léo khoe đường cong nóng bỏng.

Bộ suit tím vừa ma mị, cá tính lại sexy của Lan Khuê khi tham gia sự kiện.

Vốn yêu thích những trang phục cắt xẻ sâu, Lan Khuê tận dụng tối đa trang phục để tôn lên hình thể hoàn hảo dáng đồng hồ cát bao cô gái mơ ước. Từ phong cách menswear cá tính tới sporty năng động hay nữ tính yêu kiều đều không thể làm khó giám khảo siêu mẫu.

Diện đồ sporty nhưng vẫn khoe được đường cong nóng bỏng chỉ có thể là Lan Khuê.

Trái ngược với dáng hình mỏng manh, thiếu phần nữ tính thuở vào nghề, gái một con Lan Khuê “biến hình” với vòng 1 “nhức mắt” không khỏi khiến fan trầm trồ khen ngợi. Phong cách của cô nàng cũng ngày càng đa dạng và “thiếu vải” hơn theo sự thay đổi của thời gian.

Những đường cong mới lộ của gái một con Lan Khuê.



Vậy nhưng sự “khéo khoe” của Lan Khuê chưa bao giờ bị giới truyền thông bị chỉ trích là quá lố hay hở hang bởi siêu mẫu luôn biết cân bằng giữa hai khoảng hở và kín rất tài tình. Hở thanh lịch chứ không hở bạo, hở lố là cách Lan Khuê lấy lòng dư luận và tránh tai tiếng.





Hở nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch và có sự cân bằng là yếu tố giúp Lan Khuê ghi điểm.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: 1001 cách diện thời trang bầu vẫn hút mắt như showbiz Việt

Theo Thanh Thùy/SKCĐ