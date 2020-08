Một bầu trời 'cute': Sinh viên để lại ‘tâm thư’ trước khi nhường KTX làm khu cách ly tập trung

Các địa phương và nhiều tỉnh thành tại Việt Nam hiện đang chi viện cho Đà Nẵng hàng loạt các y, bác sĩ, kỹ thuật viên điều trị tuyến đầu với cùng một mục đích là khống chế và ổn định tình hình dịch bệnh tại ổ dịch này. Với số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tăng liên tục từng ngày, xuất hiện những ca tử vong đầu tiên, Đà Nẵng hiện đang khẩn trương thực hiện cách ly đối với các trường hợp từng tiếp xúc gần với bệnh nhân, cá biệt có những bệnh nhân thường xuyên di chuyển đến nơi đông người tụ tập khiến cho công tác thực hiện cách ly y tế các trường hợp F1, F2 gặp nhiều khó khăn về việc thiết lập các khu cách ly tập trung.

Trong quá trình chuẩn bị các khu cách ly, một số cơ sở KTX trên địa bàn TP. Đà Nẵng được trưng dụng nhằm đảm bảo phục vụ cho số lượng trường hợp F1, F2 tăng lên chóng mặt theo từng ngày. Các KTX của các trường Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng bao gồm ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Sư phạm, ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn hiện đã được quyết định dùng làm những khu cách ly cho thành phố. Điều này đồng nghĩa với việc, các sinh viên hiện đang theo học tại các trường ĐH này, hiện đang cư trú tại những KTX nêu trên sẽ phải tạm chuyển ra ngoài. Không những vui vẻ hợp tác, hầu hết các sinh viên đều cảm thấy rất tự hào vì việc mình dọn ra khỏi KTX có thể giúp dịch bệnh được khống chế sớm hơn, tạo điều kiện để quay trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất.

Các sinh viên phải dọn ra khỏi KTX để nhường phòng cho các trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19

Cộng đồng mạng hiện đang truyền tay nhau bức tâm thư siêu dễ thương của cô bạn Thanh Thúy. Không những thu xếp gọn gàng KTX và rời khỏ, cô nàng còn để lại bức thư cực đáng yêu để động viên những người tới thực hiện cách ly dù cho không biết họ là ai. Nguyên văn bức thư của cô bạn như sau:

“Gửi cô chú thân yêu,

Đà Nẵng đang trong mùa dịch rất căng thẳng, nếu cô chú có lỡ bị cách ly thì con mong cô chú sẽ lạc quan, vui vẻ để giữ tinh thần thật tốt.

Bên cạnh chúng ta có các y bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội, công an đang ngày đêm chống dịch, bảo vệ nhân dân nên cô chú hãy yên tâm. Hôm nay, bọn con phải chuyển phòng qua khu ký túc xá khác ở để ký túc xá này làm khu cách ly tập trung.

Nếu cô chú ở lại phòng con hãy vui vẻ, tinh thần tốt thì Sức Khỏe sẽ tốt hơn, đừng lo lắng quá. Nếu cô chú có dùng điện thoại cảm ứng thì lên Youtube xem hài nè, nghe nhạc nè, xem phim nè cho đỡ chán. Wifi phòng con là B301, mật khẩu wifi là 123456789.

À, cái vòi nước trong nhà vệ sinh bị hỏng nên phải hứng cái xô cho nước chảy vào đỡ tốn nước, cái vòi nước chỗ bồn rửa mặt cũng bị hỏng luôn, nếu mà vặn không kỹ thì nó sẽ kêu lên và chảy nước rò rỉ nữa. Cô chú có thể lấy sợi dây thun buộc lại từ cái núm vặn đến cái vòi như con cột mẫu nè.

Buổi tối trước khi đi ngủ có thể khóa nước lại cho khỏi chảy, nơi cái vặn màu đỏ trong nhà vệ sinh, gần cái đồng hồ xem số nước, có 2 cái mà vặn một cái là được rồi, vặn qua phải là mở, qua trái là đóng. Phòng con xịn mà mát lắm đó. À, đọc quyển sách con để lại nữa nhé!

Con chúc cô chú mạnh khỏe và không bị mắc con virus đáng ghét kia, nhanh chóng được về nhà với gia đình”.

Bức thư siêu dễ thương của Thúy

Sau khi dặn dò ‘các cô chú’ một loạt những điều lưu ý nhỏ xinh về căn phòng ‘xịn mà mát’, Thúy còn để lại một cuốn sách yêu thích của cô nàng. Chắc hẳn từ khi nhận được những thông tin về việc mình phải thực hiện cách ly tập trung, những trường hợp F1, F2 sẽ cảm thấy trong lòng nặng trĩu vì biết mình có khả năng sẽ mắc COVID-19. Nhưng hy vọng với những câu chuyện nhỏ dễ thương này, tất cả mọi người sẽ cùng nhau thực hiện tốt 14 ngày cách ly, góp phần khống chế thành công và đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Thúy thực sự đã lan tỏa năng lượng tích cực đi xa hơn phạm vi khuôn viên KTX của cô bạn rồi đấy!

Chủ nhân của 'một bầu trời cute'

Your browser does not support HTML5 video.

Ký túc xá ở Đà Nẵng

Xem thêm: Giảm 10% giá vé tàu cho thí sinh và người thân đi thi tốt nghiệp THPT, nhập học Đại học

Theo Thùy Dương/SKCĐ