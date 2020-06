Cô sinh viên RMIT nặng 63kg, bụng ngấn mỡ gây sốc khi giảm 6kg và 11cm vòng eo chỉ trong 1,5 tháng

Vũ Bảo Trân (22 tuổi, quê Kon Tum, hiện là sinh viên trường Đại học RMIT TP.HCM) kể lại những tháng ngày từng chán nản, thất vọng như thế nào khi cân nặng đạt 63kg, bụng ngấn mỡ.

Trong những ngày nghỉ dịch, bản thân cô nàng đam mê ăn vặt khiến cân nặng vượt xa sức tưởng tượng, vòng eo lên tới 76cm. Dù rất đam mê thời trang nhưng với thân hình kém thon gọn, Bảo Trân chẳng thể diện những bộ cánh mình yêu thích.



Sau khi nhận nhiều lời chỉ trích từ bạn bè, cô nàng lấy lại quyết tâm giảm cân nhờ câu nói: "Đến giảm cân mà bản thân cũng không làm được thì đừng nói đến chuyện thành công". Vì một vòng eo thon gọn, vì tương lai được diện những bộ cánh lộng lẫy.



Khoảng thời gian đầu khó khăn nhất với Bảo Trân là việc làm sai kiểm soát được thói quen ăn vặt vô tội vạ của mình. Chuyển sang chế độ ăn kiểu mới, cô nàng thường xuyên đói liên miên.



Ban đầu nàng sinh viên chọn chế độ ăn Keto nhưng cảm thấy không phù hợp nên nàng đã chốt gắn bó lâu dài với chế độ Eat clean.



Bảo Trân luôn ưu tiên các loại thực phẩm sạch và giàu dưỡng chất như cá hồi, ức gà, khoai lang, bông cải xanh, uống nhiều nước… Cô nàng cũng chú trọng giảm lượng tinh bột, cắt hoàn toàn đường tinh luyện, thay thế dầu ăn bằng dầu olive. Thực đơn hàng ngày của cô nàng toàn món hấp, luộc và tạm biệt đồ chiên xào.



Thực đơn thường ăn trong một ngày của Bảo Trân:



- Bữa sáng: Rau củ quả xay (cải kale + ⅓ quả táo + ¼ quả dứa + 300ml nước + có thể thêm bơ đậu phộng tự làm).

- Bữa phụ (nếu đói): 1 miếng phô mai con bò cười hoặc 2 - 3 quả táo đỏ hoặc hạt óc chó/hạnh nhân.

- Bữa trưa: 1 củ khoai lang/2 thìa yến mạch, 100gr bò/tôm/ức gà/cá hồi và rau luộc/xào.

- Bữa tối (trước 19h): Rau xà lách + 100gr thịt/2 quả trứng.



Để hỗ trợ cho việc giảm cân, Bảo Trân cũng rất chăm chỉ tập luyện thể dục. Mục đích của các bài tập là đánh bay mỡ thừa để lấy lại vòng eo phẳng lì, thon gọn.



Cô nàng thường lựa chọn các bài tập của Youtuber Pamela Reif bởi các bài tập vô cùng đa dạng cho các bộ phận trên cơ thể và đều được chia sẵn theo tuần.



Các bài tập này cũng được chia ra theo cấp độ từ beginner plan, 30 mins, 45 mins cho đến 45 mins fat burn giúp người tập rất dễ dàng lựa chọn. Tuy nhiên, bài tập của Pamela thường được đánh giá là khá nặng và khó nên những động tác quá khó tới nỗi không thực hiện được thì Bảo Trân sẽ nhanh trí thay bằng các động tác quen thuộc với bản thân như Squat hay Plank để không tạo thời gian chết trong quá trình tập luyện.



Ngoài ra, Bảo Trân còn dành 3 buổi/tuần để đi bơi và 60 - 90 phút mỗi ngày để tập luyện theo các bài HIIT, cardio, bài tập bụng, bài tập chân… đã được vạch sẵn.



Kết quả sau 1,5 tháng kiên trì ăn uống lành mạnh và tập luyện bền bỉ của Bảo Trân thật khiến người ta ngưỡng mộ. Từ cân nặng 63kg, số đo 3 vòng 94-76-97 cô nàng đã giảm được 6kg xuống còn 49kg, số đo 3 vòng cũng đạt chuẩn 88-65-95. Chiếc bụng ngấn mỡ đã giảm tới 11cm, vòng eo phẳng lì cho cô nàng tự tin diện bikini và áo croptop.

Từ nỗ lực của bản thân, Bảo Trân gửi lời khuyên chân thành tới những ai đang có ý định giảm cân: "Mình khuyên các bạn trước khi bắt đầu chế độ nên tự tìm cho bản thân một động lực để các bạn có thể quyết tâm. Hãy tìm hiểu thật kĩ chế độ các bạn lựa chọn và đừng khắt khe với bản thân quá mức, hàng tuần vẫn nên dành ra một ngày ăn những món bạn thèm để bản thân không phải chán nản khi giảm cân".

