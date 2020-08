Sinh viên tốt nghiệp tại Anh được yêu cầu không đăng ảnh bằng tốt nghiệp lên MXH

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Prospects thuộc Văn phòng Sinh viên Anh, đăng hình selfies cầm bằng tốt nghiệp, hay chỉ đơn thuần là hình bằng tốt nghiệp của bản thân có thể dẫn tới nhiều hệ lụy, nổi bật như làm giả bằng, giả chữ ký, giả thông tin sinh viên. Vì vậy, Prospects đề nghị các sinh viên mới nhận bằng tốt nghiệp hãy giữ bảo mật cho tấm bằng quan trọng này.

Thực tế, trên mỗi tấm bằng tốt nghiệp của các trường đại học thường có rất nhiều thông tin, ví dụ như logo trường, format trình bày, font chữ, chữ ký của những người có thẩm quyền, thông tin khóa học của sinh viên, tên sinh viên, niên khóa,… có thể sử dụng với mục đích giả mạo, lừa đảo.

Các buổi lễ tốt nghiệp tại Anh thường được tổ chức vào mùa hè

Thực tế, dịch COVID-19 tại Anh không những khiến các sinh viên đại học lỡ mất buổi lễ tốt nghiệp của mình, mà còn khiến các bạn vướng phải những hiểm họa không lường trước được liên quan tới vấn đề bảo mật hoặc tệ hơn là lừa đảo. Các tân cử nhân hiện đã được cảnh báo về những khả năng xấu khi đăng tải hình ảnh bằng tốt nghiệp của mình lên mạng xã hội – tạo cơ hội cho kẻ xấu có thể ăn cắp format mới nhất của bằng tốt nghiệp đại học, logo trường, cách hành văn trên bằng và nhiều thông tin liên quan.

Prospects cũng chia sẻ với tâm trạng của các tân cử nhân, tân thạc sĩ của năm học 2029/20 khi đã bỏ lỡ buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ nên khi nhận được bằng tốt nghiệp thường mong muốn chia sẻ ngay lập tức lên mạng xã hội mà không lường trước những hậu quả mà bức hình có thể mang đến.

Do lo ngại bùng phát dịch COVID-19 khi tụ tập đông người, các buổi lễ tốt nghiệp tại Anh đã được hoãn tổ chức cho tới khi có thông báo mới nhất

Chris Rea, quản lý của Prospects cho biết: ‘Văn phòng đã lường trước được sự gia tăng của các bài đăng trên mạng xã hội liên quan tới bằng tốt nghiệp vì đây là một trong những cách hiếm hoi vào thời điểm hiện tại các sinh viên có thể sử dụng để đánh dấu cột mốc lớn trong cuộc đời’. Ông cũng cho biết, thời điểm tốt nghiệp là lúc đánh dấu sự kết thúc của nhiều năm làm việc, học tập không ngừng nghỉ của các sinh viên; đây rõ ràng là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng đáng để được trân trọng. Tuy vậy, việc đăng rõ bằng tốt nghiệp lên là điều không được khuyến khích. Sự bùng phát của dịch COVID-19 tại Anh đã tạo ra cơ hội tốt cho những kẻ xấu có ý định thu thập thông tin và lợi dụng sinh viên. Các bằng tốt nghiệp của sinh viên có thể tìm thấy dễ dàng thông qua các hashtag phổ biến trên mạng.

Buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Oxford

