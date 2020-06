Nữ thần đẹp nhất Kpop Irene hở bạo trong loạt ảnh teaser mới, khoe trọn tấm lưng trần gợi cảm

Trước đó, vào 21/6 vừa qua SM Ent đã chính thức xác nhận nhóm nhỏ Red Velvet Irene & Seulgi sẽ trình làng mini album mang tên "Monster" vào 6/7. Kèm theo đó, SM cũng nhá hàng 2 ảnh teaser đen trắng về lần debut tới. Hình ảnh khá huyền bí và ma mị khiến không ít người tò mò concept của nhóm nhỏ Red Velvet là gì.



Đến 0h ngày 22/6 (theo giờ địa phương), SM lại tiếp tục thả "thính" thêm teaser video có tên "Two Shadows" nhá hàng cho lần debut tới của nhóm nhỏ Red Velvet Irene & Seulgi. Xem video có thể thấy, tông màu chủ đạo là trắng đen đầy rùng rợn trong một khu rừng.

Sub-unit đầu tiên của Red Velvet - Irene & Seulgi là sự kết hợp giữa nữ thần đẹp nhất Kbiz cùng cỗ máy nhảy hàng đầu gen 3 nên rất được nhiều người kỳ vọng và mong chờ. Mới đây, SM đã "mở hàng" loạt ảnh teaser của Irene khiến dân tình mất máu hàng loạt.

Vốn là nữ thần xinh đẹp hàng đầu Kpop, Irene ( Red Velvet ) vốn nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, hoàn hảo và kiêu sa, sang chảnh cùng thần thái khó ai sánh bằng. Tuy nhiên, do chiều cao khiêm tốn nên nữ idol không có nhiều lợi thế về hình thể. Thế nhưng, bất kỳ ai khi xem xong loạt ảnh teaser này sẽ phải nghĩ khác.

Nổi bật trên tông nền cam, chị cả của Red Velvet diện bộ bodysuit đen sexy ôm sát người khoe trọn đường cong cơ thể. Bộ đồ siêu ngắn còn giúp Irene tôn lên đôi chân nõn nà, thon thả không tì vết.



Vẫn là gương mặt đẹp không góc chết cùng thần thái sang chảnh, nhưng lần này Irene lại có thêm sự quyến rũ khó cưỡng. Đặc biệt, khi quay người lại nữ idol khiến nhiều người choáng bởi bộ đồ không chỉ ngắn dưới mà còn hở trên, phô ra tấm lưng trần đẹp không tì vết của Irene.

Không ít người đã sốc vì 6 năm qua lần đầu họ mới thấy một Irene hở bạo và sexy đến thế. Càng ngắm ảnh, mọi người càng thêm trông đợi vào lần debut tới này của Red Velvet - Irene & Seulgi.



Red Velvet - IRENE & SEULGI | Mood Sampler #1 The Rooms(EDT)



