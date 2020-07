Sốc với smartphone nhỏ nhất thế giới chỉ to bằng thẻ ATM, lượng RAM tận 6GB

Vào ngày 21/7 vừa qua, hãng điện thoại Unihertz đã gây sốt khi tung ra thị trường mẫu smartphone 4G nhỏ nhất thế giới.

Được biết đến với tên gọi The Jelly 2, chiếc smartphone độc đáo này sở hữu kích thước nhỏ gọn đến bất ngờ khi màn hình chỉ dài 3 inch. Nói cách khác, Jelly 2 thậm chí còn nhỏ gọn hơn cả điều khiển TV, và kích thước của nó chỉ tương đương với một chiếc thẻ ATM.

Chiếc điện thoại nằm "lọt thỏm" trong lòng bàn tay

Trang The Verge cho hay, Jelly 2 là sự lựa chọn hoàn hảo dành riêng cho những ai yêu thích sự tối giản và chỉ sử dụng điện thoại khi cần. Với kích thước màn hình nhỏ nhất trên thị trường smartphone, Jelly 2 có khả năng hiển thị khoảng 5 dòng tweet cùng lúc hoặc một vài dòng tin nhắn ngắn. Bên cạnh đó, Jelly 2 cũng chỉ cho phép người dùng tìm kiếm những từ khóa ngắn gọn, đơn giản.

Jelly 2 sở hữu pin 2.000 mAh – dung lượng được đánh giá là vừa đủ cho chiếc điện thoại mini này. Cũng giống như những chiếc smartphone thông thường khác, Jelly 2 được trang bị hai camera, camera sau 16 MP và camera trước 8 MP. Tuy nhiên chất lượng ảnh lại không đáp ứng được sự kì vọng của mọi người. Chất lượng ảnh không mấy sắc nét, thiếu sự tương phản, các chi tiết ảnh không được hiển thị rõ ràng.

Jelly 2 được trang bị đầy đủ các tính năng

Một điểm yếu khác của Jelly 2 chính là độ dày của máy. Chiếc smartphone nhỏ nhất này dày 16,5 mm, gấp đôi độ dày của iPhone 11 (8,3 mm). Chính vì độ dày không tương thích với kích thước máy nên Jelly 2 tạo cho người dùng cảm giác nặng nề, thiếu cân đối.

Tuy vậy, khả năng lưu trữ của Jelly 2 lại khá ấn tượng so với kích thước nhỏ bé của mình. Dù nhỏ nhưng có võ, chiếc điện thoại mini này sở hữu lượng RAM 6 GB, tương đương với chiếc iPhone 11 Pro cùng bộ nhớ trong lên đến 128 GB, hỗ trợ 2 SIM 2 sóng.

Hiện Jelly 2 đang được bán với mức giá 129 USD (3 triệu đồng) trên trang gây quỹ cộng đồng Kickstarter.





Review chiếc điện thoại nhỏ nhất thế giới

Theo Mai Lý/SKCĐ