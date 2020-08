Nữ tài xế BMW giải thích về việc gây tai nạn bỏ chạy:`Sợ dàn cảnh cướp trên ô tô nên không dừng lại`

Liên quan đến vụ việc một nữ tài xế tên L.T.H.L 35 tuổi quê ở Quảng Bình vào khuya ngày 28/8 đã điều khiển xe ô tô BMW gây tai nạn tại trung tâm TPHCM rồi bỏ chạy. Đến trưa ngày 29/8, đại diện Công an Quận 1 TPHCM cho biết đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành xử lý vi phạm.

Ngay khi nhận được thông báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc, đưa nữ tài xế BMW này về trụ sở Công an Phường 11 Quận 3 để làm việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồng của nữ tài xế này 1,017 mg/lít khí thở.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên , đại diện Đội CSGT Q1 cho biết đơn bị này đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được thông báo về vụ việc, tiến hành lập biên bản xử lý. "Chúng tôi đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện của nữ tài xế. Trước đó, nữ tài xế này đã nhậu từ 2 giờ chiều, say xỉn", một cán bộ CSGT Q.1 cho biết.

Hình ảnh chiếc xe BMW gây tai nạn rồi bỏ chạy

Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ , chị L. - tài xế lái xe BMW cho biết, trước đó chị đã nhậu tại một nhà hàng ở Quận 1 rồi lấy ô tô ra về. Khi lùi xe ra đường được khoảng 100m thì có khoảng 4-5 xe máy áp sát hai bên, gõ cửa yêu cầu chị dừng lại vì xe chị gây tai nạn

"Giờ đó cũng muộn rồi, tôi sợ dàn cảnh cướp đồ trên ô tô nên không dừng lại và chạy luôn. Mới chạy được một đoạn thì bị các thanh niên chạy theo rút đồ ra đập gương chiếu hậu và đập xe. Thấy không ổn nên tôi chạy nhanh hơn.

Thấy ngày càng đông người đuổi theo, có người còn để xe máy ra giữa đường chặn xe tôi lại và mọi người quá manh động, tôi quyết định cán qua chiếc xe máy để tiếp tục chạy. Sau đó định vị được vị trí Công an phường và thấy chỗ đó an toàn nên tôi mới dám dừng xe lại", chị L. cho biết.

Chị cũng nói rằng mình hoàn toàn không hay biết có va quẹt với xe khác, nếu có thì có là va chạm nhẹ. "Nếu có gây tai nạn nặng thì tôi đã biết rồi. Bảo vệ ở nhà hàng có quen biết, thông tin đặt bàn của tôi có ở đó nên có họ sẽ thông báo cho tôi. Giờ đó đã khuya mà rất đông thanh niên đuổi theo, trong khi tôi là phụ nữ. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp nguy hiểm nên mới tìm chỗ an toàn để dừng lại", chị L. vẫn không biết là mình đã sai ở đâu.

Đoạn clip ngắn ghi lại tình hình vụ việc

Theo Phương Hoa/SKCĐ