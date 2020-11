Kỳ lạ chuyện Hoa hậu 'hô biến' chiều cao từ 1m72 thành 1m75, số đo 3 vòng cũng thay đổi thất thường

Hoa hậu Việt Nam 2020 đã tìm ra được chủ nhân của chiếc vương miện. Theo đó, thí sinh Đỗ Thị Hà SBD 245 đến tử Thanh Hóa đã đăng quang trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đỗ Thị Hà sở hữu gương mặt tươi tắt, hiền lành và tạo thiện cảm cho người đối diện. Hiện cô là sinh viên năm 2 trường Đại học Linh tế Quốc Dân. Sở hữu vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn, nụ cười rạng rỡ. Giây phút cô gái trẻ quê Thanh Hóa bước lên bục nhận giải thưởng danh giá nhất đã khiến nhiều người không khỏi xao xuyến.

Tuy nhiên, ngay sau khi đăng quang, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã vướng phải nhiều lùm xùm như: Hoa hậu là người nhà của ban tổ chức, Hoa hậu có thói quen chửi bậy trên MHX, Á hậu 2 từng bị tung ảnh nhạy cảm khi làm người mẫu,... Tuy nhiên sau đó, tất cả đã được giải thích rõ ràng. Dù có nhiều người bỏ qua, nhiều người vẫn còn chưa chấp nhận được những điều này. Song, có thể nói, ekip của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng đã giải quyết những vụ này khá êm đẹp.

Mới đây, trên MXH lan truyền một loạt những hình ảnh về sự thay đổi số đo của các thí sinh dự thi. Cụ thể, Nguyễn Hà My SBD 335 từ 1m64 tại vòng bán kết bỗng nhiên được cao lên thành 1m66 trong vòng tiếp theo; Hoàng Tú Quỳnh, SBD 419 từ 1m67 ở vòng ngoài trở thành 1m69 khi vào đến chung kết; Nguyễn Thị Minh Trang, SBD 232, cô gái đoạt giải phụ "Khán giả bình chọn" chỉ cao 1m68 ở vòng bán kết đột nhiên cao thêm 2cm thành 1m70 trong vòng cuối cùng; Nguyễn Thị Thu Phương, SBD 433 từ 1m73 vòng đầu nhưng lại được xướng lên thành 1m75 ở vòng tiếp theo...

Không ngoại lệ, cả Hoa hậu và Á hậu 2 cũng nằm trong danh sách này. Cụ thể, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo SBD 068 từ 1m73, nặng 53.3kg, số đo 3 vòng 81-61-92 trong vòng bán kết cao thêm 1cm thành 1m74, cân nặng còn 53kg, số đo 3 vòng 81-61-95 trong đêm chung kết.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, cao 1m72 đã vươn lên 1m71, cân nặng 55kg đã giảm xuống còn 52kg. Số đo 3 vòng 80-63-89 trong đêm bán kết bỗng hóa thành 80-60-90.

Dựa trên những bằng chứng được tung ra, có thể thấy rất nhiều thí sinh tại cuộc thi đã được thay đổi số đo 3 vòng cùng với chiều cao qua mỗi vòng thi.

Trước đó, công bố trên báo chí, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết để đảm bảo số đo một cách chuẩn mực, công bằng nhất cho các thí sinh, BTC đã mời đơn vị hỗ trợ y tế là Bệnh viện Quân y 175 đến để hỗ trợ cho các thí sinh.

Trên website chính thức của đơn vị này cũng đã từng ghi rõ: "Bệnh viện Quân y 175 nỗ lực hết mình đảm bảo an toàn mọi mặt cho công tác tổ chức, chăm sóc sức khoẻ cho tất cả thí sinh cũng như sự công bằng, chính xác thông qua các nhận định, đánh giá chỉ số nhân trắc học ngay từ vòng sơ loại".

Theo thể lệ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 đã nêu rõ, để đủ điều kiện tham gia dự cuộc thi này, thí sinh phải có vẻ đẹp tự nhiên, chưa sinh con, cao 1m63 trở lên, chưa từng chuyển đổi giới tính, chưa từng thẩm mỹ. Như vậy phẩn khám nhân trắc học là điều vô cùng quan trọng.

Việc khám nhân trắc sẽ trải qua 2 phần chính. Theo đó, phần 1 là phần đo đạc, các thí sinh sẽ được đo cân nặng, đo chiều cao đứng, chiều cao ngồi, đo ba vòng (ngực, eo, mông) và vòng đùi. Phần 2 sẽ là phận nhân xét về mức độ thẳng của chân, sự cân xứng của cơ thể (cột sống, vai, hông), làn da, các biểu hiện của can thiệp thẩm mỹ (nếu có), các vết xăm.

Dụng cụ đo đạc là đồ chuyên biệt riêng để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và được chuẩn hóa quốc tế. Thước dùng để đo các ứng viên hoa hậu nằm trong một cặp dụng cụ Martin, bao gồm cả thước đo chiều cao, cân nặng, các chỉ số hình thể. Hoa hậu Việt Nam khi tham gia cuộc thi Hoa hậu thế giới cũng sẽ được đo bằng chính loại thước này.

Với sự chính xác, tỉ mỉ mà BTC Hoa hậu Việt Nam đã đảm bảo ở trên, việc số đo thí sinh bỗng nhiên "nở ra - co vào" có thể hiểu đó là do lỗi của dụng cụ đo, lỗi của các bác sĩ đo đạc chưa chính xác, lỗi người đánh máy, hay lỗi ở khâu nào trong việc công bố con số thật sự tới những người theo dõi, quan tâm?

Trước đó, ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định: "Năm nay, chúng tôi chưa nhìn thấy thí sinh cao dưới 1,7m có sự thể hiện vượt trội so với thí sinh có chiều cao nổi bật. Nói như vậy không có nghĩa các bạn dưới 1,7m không có cơ hội ở hoa hậu. Bạn cao 1,67m vẫn lọt top 10".

Nếu đúng là những thí sinh có chiều cao hạn chế vẫn có thể lọt top cao như lời Trưởng ban tổ chức tuyên bố, thì việc số đo của các thí sinh bỗng dưng thay đổi như thế này phải giải thích sao cho hợp lý hợp tình hợp lý?

Phần thi của tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà

