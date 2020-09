Sở hữu thành tích bán đĩa khủng nhưng TREASURE lại "lẹt đẹt" trên BXH nhạc số khiến fan hoang mang

đang là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Tân binh của năm tại các lễ trao giải cuối năm. TREASURE nhận được sự kì vọng lớn của công chúng khi đến từ YG Entertainment . 12 thành viên được chọn ra từ show sống còn YG Treasure Box (2018). NhómTân binh của năm

Hiện TREASURE đã ra mắt hai single là "BOY" và "I Love You" dưới dạng 2 single album THE FIRST STEP : CHAPTER ONE và THE FIRST STEP : CHAPTER TWO. Cả hai single album này đều sở hữu thành tích bán ra cực khủng gần 400,000 bản so với một nhóm nhạc tân binh.

TREASURE không làm tốt trên BXH nhạc số

Thế nhưng mới đây thứ hạng nhạc số của TREASURE trên các BXH Hàn Quốc, đặc biệt là Melon lại trở thành chủ đề gây tranh cãi. Tân binh nhà YG mới comeback với ca khúc " I Love You" vào ngày 18/9 nhưng bài hát chỉ có thể leo lên vị trí 511 trên BXH hàng ngày của Melon. Sau đó ca khúc này đã liên tục tụt xuống không phanh tới hạng… 769 chỉ trong vòng 1 ngày.

Thành tích của ca khúc mới nhất "I Love You" tính tới thời điểm hiện tại

Ca khúc đầu tay của nhóm là " BOY" cũng có thành tích trên BXH nhạc số không khá hơn là bao . Bài hát ra mắt tại vị trí 34 của Bugs và 38 (Genie), thứ hạng ở BXH hàng ngày của Melon là #364. Thứ hạng lẹt đẹt của TREASURE trên các BXH âm nhạc không khỏi làm cư dân mạng Hàn Quốc ngỡ ngàng, vì nghệ sĩ của YG vốn nổi tiếng là "khủng long nhạc số".

Huyền thoại BIGBANG hiện đang dẫn đầu danh sách những nhóm nhạc idol có nhiều ca khúc đạt Perfect All Kill (PAK) nhất với 5 bài. Các idol thế hệ thứ 3 cùng công ty như WINNER, iKON, BLACKPINK cũng có thứ hạng nhạc số vô cùng đáng nể ngay từ khi debut.

Tân binh nhà YG chưa đạt được thành tích tốt như các tiền bối

Cứ tưởng TREASURE sẽ nối tiếp truyền thống đáng tự hào của YG, thế nhưng thành tích của "em trai BLACKPINK" lại không được như kỳ vọng. Do đó nhiều người cho rằng đây là trường hợp đầu tiên được YG lăng xê nhiệt tình nhưng vẫn "flop". Dù vậy, có ý kiến là TREASURE hiện đang làm tốt nhất trong các nhóm tân binh ra mắt năm 2020.

