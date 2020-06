`So kè` bạn gái Quang Hải và vợ Công Phượng: Người là du học sinh, người tốt nghiệp thạc sĩ tại RMIT

Thông tin về những "bóng hồng" xung quanh các cầu thủ luôn nhận được chú ý từ người hâm mộ. Mới đây, Quang Hải đã công khai tình từ với bạn gái Huỳnh Anh, thậm chí đưa cô nàng về nhà ra mắt và đi tham dự lễ trao giải QBV thì Công Phượng bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Viên Minh. Khi so sánh 2 cô nàng này, nhiều người dễ nhận ra điểm tương đồng là trình độ học vấn cùng gia thế "không phải dạng vừa".

Ngày hôm qua (3/6), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã làm lễ ăn hỏi riêng tư, ấm cúng với bạn gái Tô Ngọc Viên Minh. Viên Minh không phải bằng tuổi Công Phượng như thông tin trước đó đã đưa. Thực tế, cô nàng sinh năm 1993, hơn chàng cầu thủ 2 tuổi.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp cùng thành tích học tập của Viên Minh. Được biết, Viên Minh hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Cô nàng thích tập trung cho sự nghiệp và trình độ học vấn. Mới năm ngoái, Viên Minh đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh của Đại học RMIT rồi về làm việc cho công ty của gia đình tại TP. HCM.

Theo thông tin trên website trường, học phí chương trình tại ngôi trường mà vợ Công Phượng theo học trong 2 năm là 592 triệu đồng.

Từ hình ảnh chụp lại lúc 2 gia đình tổ chức đính hôn cũng cho thấy, bố Tô Ngọc Viên Minh là ông Tô Duy Lâm, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM. Ông sinh năm 1967, trình độ học vấn Cao học, trình độ nghiệp vụ Quản trị Kinh doanh ngân hàng.

Không kém cạnh vợ Công Phượng, bạn gái Quang Hải là Huỳnh Anh cũng khiến nhiều người xuýt xoa về trình độ học vấn và gia thế.

Huynh Anh sinh năm 1999, sở hữu ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn. Được biết, 9x sinh ra ở Nha Trang, mẹ là doanh nhân trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, bố công tác nhiều năm ở Singapore.

Thời trung học, Huỳnh Anh theo học trường Queenstown, sau đó là Học viện Kaplan ở Singapore - đây đều là những ngôi trường danh tiếng ở đảo quốc sư tử. Cô nàng thường xuyên đi du lịch nhiều nước, sở hữu nhiều món đồ hàng hiệu đắt tiền.



Những bàn thắng đẹp của Công Phượng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ