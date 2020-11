'So kè' váy cưới 2 cô dâu hot nhất những ngày qua: Bà xã Công Phượng giản dị, vợ Xemesis sang chảnh

Tối 16/11 vừa qua, đám cưới của Công Phượng - Viên Minh đã chính thức diễn ra tại TP. HCM. Dù hôn lễ được bảo mật ở mức tối đa nhưng CĐM vẫn có dịp được chiêm ngưỡng cô dâu Viên Minh trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi.

Dù gia thế khủng, bà xã Công Phượng lại ưa chuộng phong cách thời trang giản dị, điều này được thể hiện qua chiếc váy cưới của cô nàng. Váy cưới của Viên Minh có thiết kế tối giản, không bồng xòe diêm dúa, cũng không đính kết cầu kỳ. Điểm nhấn nhá duy nhất của chiếc váy nằm ở phần vai lệch và các nếp được xếp tinh tế.

Bên cạnh đó, chiếc váy đuôi cá của bà xã Công Phượng không quá ôm sát, lại ngắn vừa đủ nên rất dễ di chuyển. Dù không quá lồng lộn nhưng chiếc váy cưới này quả thật hết sức hợp với Viên Minh.

Ngay cả cách trang điểm, làm tóc của Viên Minh cũng tối giản hết sức nhưng vẫn toát lên vẻ ngoài thanh cao, sang trọng. Cùng với style váy lẫn makeup đơn giản, nhẹ nhàng và bó hoa cưới linh lan trắng khiến nhiều người liên tưởng Viên Minh với cô dâu Song Hye Kyo.





Đặc biệt, trong lễ đính hôn tổ chức hồi tháng 6 vừa qua, Viên Minh cũng lựa chọn chiếc váy cưới trễ vai có thiết kế đơn giản và nhẹ nhàng.

Khác hẳn với đám cưới kín đáo của Công Phượng - Viên Minh, đám cưới của Xemesis - Xoài Non lại được tổ chức vô cùng rầm rộ. Hot girl Xoài Non (tên thật là Phạm Thuỳ Trang) đã chính thức trở thành vợ của streamer đình đám Xemesis sau đám cưới hoành tráng.

Trong khi Viên Minh diện váy cưới đơn giản, Xoài Non lại chơi lớn với 3 bộ váy cưới đính kim cương với trị giá 'khủng' hơn 28 tỷ đồng. Theo nhà thiết kế Linh Nga, các bộ váy cưới mà Xoài Non lựa chọn được chính cô thiết kế, lấy cảm hứng từ 3 cô công chúa xinh đẹp nhất Disney. Đặc biệt, mẫu váy đính kim cương có trị giá lên tới 28 tỷ đồng.

Sở dĩ chiếc váy có mức giá đắt đỏ như thế là do được đính kết 6 viên kim cương tự nhiên, khối lượng lên tới 20 carat, kết hợp 20 loại đá quý được đặt trực tiếp từ xưởng trang sức nổi tiếng ở tận nước Pháp. Cổ áo được đắp ren dệt pha lê Ý, nhấn nhá với viên đá swarovski ánh shimmer cao cấp nhập khẩu từ Áo.

Ngoài ra, Xoài Non còn lựa chọn bộ váy cưới trễ vai đón khách có giá 500 triệu đồng và mẫu váy tiếp khách giá 100 triệu đồng.

