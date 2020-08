Sốc nặng khi nước Đức phải sửa luật vì cậu bé 15 tuổi Youssoufa Moukoko

Trước đây, hạng đấu cao nhất nước Đức chỉ cho phép các cầu thủ từ 16 tuổi rưỡi trở lên được thi đấu.



Nhưng kể từ mùa giải tới, Bundesliga sẽ áp dụng luật mới có tên: “Luật Moukoko”. Có nghĩa là, một cầu thủ bất kỳ chỉ cần đủ 16 tuổi là có thể vào sân chứng tỏ tài năng trong môi trường bóng đá khắc nghiệt bậc nhất thế giới.



Tất cả là nhờ Youssoufa Moukoko, cậu bé sinh ngày 20/11/2004 tại Cameroon.



Moukoko vừa được trao chiếc áo số 18 của Dortmund và được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống mà Jadon Sancho chuẩn bị bỏ lại với bản hợp đồng kỷ lục gia nhập MU.



Tài năng của Moukoko phát tiết từ rất sớm. Mới 12 tuổi, Moukoko đã khoác áo U17 Dortmund và U16 quốc gia Đức. 14 tuổi, cậu đã có 90 bàn sau 56 trận cho U17 Dortmund, cộng thêm 34 sau 20 trận cho U19 Dortmund.



Không thể kìm lòng, HLV Lucien Favre quyết định đưa Moukoko, nay đã cao 1m80, lên tập cùng đội 1 của đội bóng áo vàng từ tháng 1 năm nay.



Kỷ lục cho cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Bundesliga đang thuộc về Nurin Sahin, khi xuất hiện trong màu áo Dortmund lúc mới 16 tuổi, 11 tháng và 1 ngày hồi tháng 8/2005. Tuy nhiên, Moukoko đang nắm trong tay cơ hội tuyệt vời để viết lại lịch sử.



Dortmund thực sự là lò đào tạo trẻ số 1 hành tinh vào thời điểm hiện tại. Mùa giải 2019/20, CLB vùng Rhur có tới 4 cầu thủ U-21 thường xuyên được đá chính là Haaland, Sancho, Achraf Hakimi và Dan-Axel Zagadou.



Giờ là Moukoko, người được dự đoán sẽ đưa không chỉ Sancho mà cả Messi lẫn Ronaldo vào bóng tối.

Những pha bóng ảo diệu của cậu bé 15 tuổi Moukoko

