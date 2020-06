Sóc Sơn: Bến bãi không phép ảnh hưởng đời sống, chính quyền không dẹp

Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh của người dân tại thôn Nội Phật, xã Mai Đình (Sóc Sơn, TP Hà Nội) về việc tại đây xuất hiện một bãi tập kết vật liệu lớn trái phép, gây ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ nhận được phản ánh của người dân tại thôn Nội Phật, xã Mai Đình (Sóc Sơn, TP Hà Nội) về việc tại đây xuất hiện một bãi tập kết vật liệu lớn trái phép, gây ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông do cát tràn ra đường trong quá trình vận chuyển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, Sức Khỏe của người dân quanh khu vực này.





Bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép nhà ông Hà Ngọc Tĩnh.





Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Phóng viên Sức khỏe Cộng đồng đã có mặt tại đây để ghi nhận thực tế.





Theo ghi nhận của PV, bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm ở thôn Nội Phật, xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) gần quốc lộ 3. Bãi tập kết này tự ý lấn chiếm đất nông nghiệp với các loại vật liệu như cát, gạch, đá.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép hoạt động thách thức Pháp luật





Một người dân nơi đây cho biết: “Bãi tập kết vật liệu trái phép này hoạt động đã lâu, gây ảnh hưởng đến môi trường. Mỗi lần xe đến vận chuyển cát, đá rơi vãi cả ra đường. Dù hoạt động trái phép đã lâu nhưng không thấy các cơ quan chức năng đến xử lý”.

Máy móc tại bãi tập kết vật liệu xây dựng.





Trao đổi với phóng viên Sức khỏe Cộng đồng ông Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch UBND xã Mai Đình) cho biết: Ông Hà Ngọc Tĩnh người dân tại địa phương đang đổ nhờ trên đất dự án (đã thu hồi và trả tiền cho dân của Tổng công ty phát triển nhà Hà Nội) để bán cát nhỏ lẻ. Bãi tập kết VLXD này là tự phát, tồn tại từ lâu và không có phép.





“Chúng tôi đã lập biên bản và yêu cầu di chuyển vật liệu xây dựng hoàn trả lại nguyên hiện trạng ban đầu”, ông Thắng cho biết thêm.





Ông Thắng cũng thừa nhận bãi tập kết vật liệu xây dựng của nhà ông Hà Ngọc Tĩnh gây ảnh hưởng đời sống người dân và nhận trách nhiệm thuộc về UBND xã Mai Đình khi không xử lý triệt để vi phạm.





Biên bản làm việc của UBND xã Mai Đình ngày 26/11 /2019 nếu : “Thực hiện ý kiến của lãnh đạo UBND xã Mai Đình làm việc với ông Hà Ngọc Tĩnh (thôn Nội Phật, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội). Nội dung liên quan đến ông Hà Ngọc Tĩnh làm bãi tập kết vật liệu xây dựng cát sỏi. UBND xã Mai Đình yêu cầu ông Hà Ngọc Tĩnh tự giác hoàn trả lại mặt bằng cho thủa đất, vận chuyển nguyên vật liệu đi nơi khác xong trước ngày 30/11/2019”.





Tuy nhiên văn bản ban hành đã hơn 6 tháng trôi qua, bãi tập kết vật liệu xây dựng này vẫn hoạt động trước mắt chính quyền.

Trần Vũ /Sức khỏe Cộng đồng