Sóc Trăng: Người cha bạo hành con gái 6 tuổi như thời trung cổ đối diện với mức án nào?

Liên quan đến vụ bố trói tay đánh đập con gái dã man trong đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ trước đó, sáng 29/5 lãnh đạo Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã ra lệnh bắt giữ Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa).

Cơ quan điều tra cũng xác định, nạn nhân là cháu D.T.N. (6 tuổi, con của Đa). Sua khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc, đưa cháu bé tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu để điều trị. Hai đứa con còn lại của Đa được gửi cho người thân trong gia đình chăm sóc.





Your browser does not support HTML5 video.

Video vụ việc.

Đến ngày 30/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã tống đạt quyết định tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Danh Đa. Ngay sau xem đoạn clip, nhiều người tỏ ra tức giận, phẫn nộ trước hành động không tính người của Đa. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng nên để đối tượng này phải nhận án chung thân hoặc cao hơn thế để răn đe các trường hợp khác.

Đối tượng Danh Đa.



Liên quan đến vấn đề này, báo Người Lao Động dẫn lại lời của luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng - Văn phòng Luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về Liên quan đến vấn đề này, báo Người Lao Động dẫn lại lời của luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng - Văn phòng Luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 144/2013/NĐ-CP, hành vi xâm phạm thân thể, gây tổn hại về Sức Khỏe đối với trẻ em; gây tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, lăng nhục, chửi mắng, đe dọa, làm nhục, cách ly, sao nhãng ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em hoặc dùng các biện pháp trừng phạt để dạy trẻ em làm trẻ em tổn thương, đau đớn về thể xác, tinh thần thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó, tại Điều 49 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 cũng có quy định sẽ phạt tiền đối với hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình bị, cụ thể:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Sử dụng các công cụ, phương tiện hoặc các vật dụng khác gây thương tích cho thành viên gia đình;

Ngoài xử phạt hành chính, nếu hành vi đánh đập, hành hạ đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) như tội hành hạ người khác (Điều 140 BLHS 2015) với khung hình phạt cao nhất là 3 năm tù giam hoặc tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình (Điều 185 BLHS 2015) với khung hình phạt cao nhất là 5 năm tù.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ