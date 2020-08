Sốc với nhân thân của nữ quái bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Chị gái từng đi tù vì tội buôn bán trẻ em

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vẫn đang lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (trú tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xảy ra vào tối ngày 21/8. Đến đêm 22/8, cơ quan chức năng giải cứu được cháu Bảo ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Liên quan đến nhân thân và gia đình của Thu, theo nguồn tin từ tờ Đất Việt vào sáng 23/8, Tổ dân phố nơi Thu đăng ký thường trú cho biết: "Nguyễn Thị Thu sinh và lớn lên trong một gia đình có nhiều người lãnh án tù trên địa bàn".

Nghi phạm Thu tại cơ quan điều tra

Đáng chú ý nhất là chị gái Thu - N.T.T.. từng lĩnh án 15 năm tù về tội Buôn bán Trẻ em sang Trung Quốc. Hiện đối tượng này đã ra tù do được giảm án. Ngoài ra, bố mẹ Thu cũng từng lĩnh án tù nhưng đã qua đời.

Dẫn lời ông Trung theo tờ Dân Việt, Thu cũng có thời gian bán bánh rán trên địa bàn TP Cao Bằng. Thu đã lấy chồng, ở khu vực cầu Bằng Giang (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và có con gái lớn.

Sau khi lấy chồng, cả gia đình dọn đi nơi khác sinh sống chỉ còn lại ngôi nhà thờ Tổ ở tổ 2, phường Hợp Giang. Khi đến ngày lễ Tết, giỗ, Thu có trở về địa bàn, gặp mọi người xung quanh vẫn chào hỏi bình thường.

Còn về nhân thân đối tượng Bằng, theo lãnh đạo UBND xã Tân Long (Yên Sơn, Tuyên Quang ): Tối 22/8, Công an có mặt tại địa phương bắt giữ đối tượng và giải cứu cháu bé. Sau khi giải cứu được cháu bé, lực lượng chức năng đi ngay.

Bằng có hộ khẩu thường trú tại địa phương, song đã rời quê đi nhiều năm. Hằng nằm, Bằng có về quê ăn Tết cùng gia đình. Bố là người dân tộc, mẹ là người kinh. Bằng có vợ quê ở Cao Bằng nhưng không kết hôn, cũng không sinh sống cùng gia đình tại xã Tân Long.

Gia đình Bằng có kinh tế không mấy khá giả, chủ yếu sống bằng nghề nông. Bằng đi làm ăn xa nên địa phương không nắm rõ làm gì. Trước nay, bằng chưa từng có tiền án, tiền sự nào.

Nói về nguyên nhân vụ bắt cóc, tại cơ quan điều tra, Thu khai bắt cóc cháu Gia Bảo do "tình cảm cá nhân". Thu muốn lấy Bằng nên đã bắt cóc cháu Bảo đưa về nhà để bố mẹ Bằng đồng ý. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang xác minh thông tin này.

Chủ quán quần áo đoạn clip về việc Thu đưa cháu Gia Bảo đi mua quần áo sau khi bắt cóc