Soi gấp profile 'tình tin đồn' của Huỳnh Phương: Tạo quá nhiều drama tại Vietnam's Next Top Model?

Tối qua (12/11) nhiều người bất ngờ khi Sĩ Thanh đăng lên trang cá nhân xác nhận chuyện cô và Huỳnh Phương đã chia tay sau hơn 1 năm hẹn hò . Cặp đôi đã chọn cách chia tay với thái độ văn minh và tôn trọng nhau.



Tuy nhiên, lý do chia tay của cặp đôi vẫn là điều mà nhiều người tò mò, chú ý. Thậm chí, nhiều người còn soi ra khá nhiều 'hint' chứng tỏ Huỳnh Phương cùng một cô gái khác đang hẹn hò, cô gái này có tên Trâm Trần.

Trâm Trần dính nghi vấn hẹn hò Huỳnh Phương

Nếu ai từng theo dõi Vietnam's Next Top Model, sẽ dễ dàng nhận ra Trâm Trần từng tham gia 2 mùa giải liên tiếp vào năm 2016 và năm 2017. Cô nàng có tên đầy đủ là Trần Thị Thùy Trâm, sinh năm 1996 và đến từ Quảng Nam.

Trước đó, vào năm 2015, Trâm Trần từng đăng ký tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự được chú ý khi tham gia Vietnam's Next Top Model vào một năm sau đó. Tại đây, Trâm Trần bị nhiều người 'ném đá' vì thường xuyên xích mích với các thí sinh, bị tố sống giả tạo và 'diễn' quá nhiều trước ống kính. Cô còn bị các thí sinh khác trong ngôi nhà chung tẩy chay hội đồng.

Hình ảnh 'để đời' của Trâm Trần tại Vietnam's Next Top Model

Đặc biệt, cô nàng là 1 trong 2 người tạo drama nhất trong cuộc thi, cùng với Fung La. Thậm chí, Fung La từng nói Trâm Trần là "bịa đặt kinh khủng" thế nhưng càng về sau, mối quan hệ của 2 người ngày ngày càng tốt đẹp, Fung La còn khóc sướt mướt khi phải chia tay Trâm Trần ở cuộc thi.

Trâm Trần (tóc vàng)





Sang đến mùa All Stars một năm sau đó, Trâm Trần gia nhập team Sang bên cạnh các cô chị như Tyh D, Cao Thiên Trang, Kikki Lê... và cùng nhau khuấy động nhà chung. Dù được đánh giá cao hơn hẳn mùa trước nhưng Trâm Trần vẫn bị loại ngay ở top 10.

Hiện tại, Trâm Trần đang là người mẫu kiêm diễn viên tự do. Cô đã thay đổi khá nhiều cả về hình tượng và phong cách sau nhiều năm rời cuộc thi nhưng vẫn trung thành với kiểu tóc ngắn. Trên trang cá nhân, Trâm Trần thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp, sexy khó cưỡng.

Hình ảnh hiện tại của cô nàng

Trước khi dính tin đồn hẹn hò với Huỳnh Phương, cô nàng 24 tuổi từng có thời gian hẹn hò rapper Andree. Theo Trâm Trần, cả hai đã chia tay trên tinh thần tốt đẹp.

