Soi loạt đồ hiệu trong MV mới của Sơn Tùng M-TP, trai đẹp hơn hoa mặc gì cũng đẹp là đây

Vào tối ngày 4/7, Sơn Tùng M-TP đã chính thức trở lại sau 1 năm vắng bóng với MV mới "Có Chắc Yêu Là Đây". Dù chỉ là một sản phẩm dành tặng fan nhân ngày sinh nhật nhưng dân tình không khỏi xuýt xoa trước sự đầu tư chu đáo của nam ca sĩ, đặc biệt là qua loạt trang phục được diện trong MV này.

Được biết, loạt set đồ được Sơn Tùng diện trong MV "Có Chắc Yêu Là Đây" nằm trong BST thời trang Xuân/Hè 2020 của nhà mốt Pháp Louis Vuitton. Với gam màu chủ đạo là pastel ngọt ngào, kết hợp với loạt phụ kiện "sốt xình xịch" như nhẫn hoa cúc, diện mạo của chàng ca sĩ điển trai đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tín đồ thời trang.

Trong MV, Sơn Tùng M-TP ưu ái những item basic như áo phông, áo khoác denim, quần thụng thay vì những thiết kế bụi bặm, chất chơi thường thấy trong các MV trước đó của nam ca sĩ. Nam ca sĩ cũng rất nhạy bén khi lựa chọn set đồ có màu tím lilac trendy cũng như lựa những món phụ kiện "hot hit".





Loạt item mà nam ca sĩ diện trong MV đang được rất nhiều tín đồ sành điệu săn lùng. Đầu tiên phải kể đến set đồ pastel với họa tiết monogram quen thuộc của nhà mốt Louis Vuitton vừa sporty vừa sành điệu hết nấc. Tiếp đến là đôi giày bốt nam màu trắng đan dây nổi bần bật Lanscape Ankle Boot thu hút mọi ánh nhìn.

Một set đồ khác cũng trong BST Xuân/Hè 2020 của Louis Vuitton được Sơn Tùng diện là bộ vest xám trang nhã phối với áo sơ mi tím lilac trendy, diện cùng quần âu ống rộng màu hồng. Ngay cả set đồ có phần khó chơi như set áo hoodie - quần jogger họa tiết hoa loang lổ cũng không thể làm khó Sơn Tùng, trông nam ca sĩ vẫn trendy và thời thượng hết nấc. Đây là trang phục từng được Ngô Diệc Phàm diện khi chụp ảnh họa báo cho BST này, và quả thực khi đặt lên bàn cân thì cả hai đều "kẻ tám lạng - người nửa cân".





Ngoài ra, đôi khuyên tai hoa cúc có phần 'nữ tính' được "sếp" diện trong MV cũng là một item cực thời thượng hè 2020, tông 'xuyệt tông' với chiếc nhẫn hoa cúc "xuyệt tông" - món phụ kiện nằm trong bộ nhẫn style unisex LV Gardening set of Three rings.

Vòng cổ bạc to bản được nam ca sĩ diện khá tương đồng với mẫu vòng siêu đắt trị giá 1,8 tỷ đồng của Shay từng được Jennie (BlackPink) diện trong MV "How You Like That". Có thể nói, Sơn Tùng M-TP đã tiếp tục thể hiện mình là một Ngôi Sao nhạy bén với thời trang khi liên tục diện những mẫu phụ kiện trendy phối cùng set đồ thời thượng, sang chảnh.

Theo Linh Chi/SKCĐ