Soi ngay dàn người yêu cũ toàn cực phẩm, vừa xinh đẹp vừa tài năng của rapper Karik

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong cách bụi bặm cá tính cộng với tài năng âm nhạc trời phú, không lạ khi Karik được nhiều bóng hồng vây quanh. Gần đây, danh tiếng của nam rapper Karik lên "như diều gặp gió" sau khi nhận lời mời làm huấn luyện viên chương trình Rap Việt.

Chàng rapper tài năng Karik.

Từng trải qua nhiều mối tình với các nàng thơ xinh như mộng khiến ai cũng phải ghen tỵ, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại anh chàng vẫn chưa sẵn sàng để "về chung một nhà" với người tình nào . Mới đây nhất, Karik công khai mặn nồng với người yêu mới là Bella đã khiến fan dậy sóng bởi lâu lắm rồi chàng rapper mới lại có những giây phút đắm chìm trong yêu đương thế này. Đây cũng là dịp dân tình nhìn lại những cô gái đã từng bước vào trái tim của Karik, phải nói anh chàng có gu chọn bạn gái quá tốt, bởi cô nào cô nấy đều là cực phẩm.

Trang Pilla

Trang Pilla tên thật Đỗ Thị Thùy Trang, sinh năm 1994, từng đạt danh hiệu “Ngôi sao tài năng” trong cuộc thi “Ngôi sao thời trang” của một tạp chí học trò. Karik và Trang Pilla yêu nhau từ khoảng năm 2014. Thời điểm đó các fans hâm mộ của Karik tỏ ra vui mừng khi cặp đôi một thời này thưởng xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ và lãng mạn trên mạng Karik và Trang Pilla yêu nhau từ khoảng năm 2014. Thời điểm đó các fans hâm mộ của Karik tỏ ra vui mừng khi cặp đôi một thời này thưởng xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ và lãng mạn trên mạng xã hội . Yêu nhau suốt 3 năm cả 2 bên gia đình đã qua lại với nhau và tính chuyện đám cưới.

Karik - Trang Pilla ngày còn hạnh phúc.

Thế nhưng tất cả đều bất ngờ khi Trang pilla đột ngột chia tay Karik để tổ chứ đám cưới với anh trai Bảo Thy gần 3 tháng sau đó.

Mái ấm hiện tại vô cùng hạnh phúc của hot girl Trang Pilla.

Hiện cô nàng xinh đẹp đã yên bề gia thất bên Thế Bảo – anh trai nữ ca sĩ Bảo Thy. Không chỉ sở hữu một gia tài khủng với xe xịn và “kho” hàng hiệu, Trang Pilla còn khiến người ta phải ghen tị vì cuộc hôn nhân cực kỳ hạnh phúc.

Đàm Phương Linh

Đàm Phương Linh là gương mặt quen thuộc khi cô từng đảm nhận vai trò MC cho rất nhiều chương trình lớn nhỏ trên truyền hình. Đặc biệt, với những độc giả lâu năm của tờ báo Hoa học trò, Phương Linh là cái tên vô cùng gần gũi khi từng xuất hiện trên bìa báo nhiều lần.

Karik từng thừa nhận hẹn hò Đàm Phương Linh hồi tháng 3/2017 trong một chương trình truyền hình. Thời điểm đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc với cặp đôi “trai tài gái sắc” này. Tuy nhiên sau 1 năm hẹn hò cả 2 chính thức xác nhận đã chia tay, để lại sự hụt hẫng trong lòng người hâm mộ.

Thiếu kiên nhẫn với nhau là lí do khiến mối tình của chàng rapper và nàng MC đổ vỡ.

Nhìn lại mối tình một năm với rapper Karik, Đàm Phương Linh thừa nhận cả hai đã nóng vội, thiếu sự kiên nhẫn và hi sinh cho nhau. Nói về lý do chia tay Karik, Đàm Phương Linh cho biết: "Linh và Karik là hai người có tính cách khá trái ngược. Mẫu người yêu cũng không phải là nhau. Do tính cách có nhiều điều không thể hòa hợp nên quyết định dừng lại để giữ những ấn tượng tốt về nhau. Hiện tại Linh và Karik đã chấm dứt chuyện tình cảm. Cả hai chỉ là những người bạn. Với Linh hết tình thì còn nghĩa. Linh và Karik cũng khá hiểu về tính cách của nhau nên nhiều vấn đề ở mức độ bạn bè thì dễ tâm sự, dễ hiểu".

Huyền Thương

Nên duyên trong chương trình "Vì yêu mà đến". Cuộc tình của cặp đôi khiến nhiều fans hy vọng giữa họ sẽ có cái kết thật đẹp, thế nhưng chỉ sau chưa đầy 1 tháng tìm hiểu, Karik đã nói lời chia tay mối tình chóng vánh này.

Mối tình Huyền Thương - Karik vô cùng chóng vánh.

Huyền Thương là sinh viên trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, sở hữu vẻ đẹp tươi tắn, trong sáng khiến không ít các chàng trai ngẩn ngơ, xiêu lòng. Không những vậy cô còn có bảng thành tích học tập đáng nể, từng là thủ khoa đầu vào Khoa Thanh nhạc và theo dòng nhạc dân gian chính thống. Sau khi chia tay Karik, Huyền Thương vẫn tỏ ra mạnh mẽ và tiếp tục con đường âm nhạc của mình.

Bella

Bella - bạn gái mới của nam rapper Karik có tên thật là Phan Thị Phương Uyên, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhìn vào loạt ảnh của cô nàng, nhiều người phải thốt lên bởi nhan sắc không thua kém gì hot girl, vẻ đẹp vừa dịu dàng hiền thục lại vừa sexy cá tính.

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Bella còn khiến nhiều người ghen tị bởi body nóng bỏng , hút mắt người xem cùng vòng 1 cực khủng. Nhìn những hình ảnh cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân, bảo sao Karik lại mê như điếu đổ.

Người yêu hiện tại của rapper Karik là "búp bê sống" Bella.

Mới đây chàng rapper đã đăng tải bức ảnh tình cảm cùng dòng caption mùi mẫn "Người ta nói, cuộc sống vẫn còn ý nghĩa khi vẫn còn ít nhất một ai đó quan tâm đến mình. Vậy nên, khi mọi thứ trở nên tồi tệ và khiến em muốn từ bỏ, hãy nhớ rằng em luôn có anh ở bên".

