Soi ngay MV mới của Mỹ Tâm fan bóc mác được loạt đồ hiệu đình đám, nghe giá xong cũng thấy "sốc nhẹ"

Tối ngày 29/9, Mỹ Tâm chính thức quay trở lại đường đua Vpop sau thời gian dài im hơi lặng tiếng với MV ca nhạc "Đúng Cũng Thành Sai". Được biết đây là một tác phẩm do chính nhạc sĩ Khắc Hưng chấp bút, mang hơi hưởng một bản pop ballad đầy tình cảm, dễ nghe dễ thuộc và dễ hát theo đúng với sở trường từ trước đến nay của Mỹ Tâm. Đạo diễn MV không ai khác ngoài... Mira Dương, nghệ danh của chị khi làm đạo diễn.

MV diện váy của NTK Hoàng Tony

Bên cạnh khoản âm nhạc bắt tai thì phần hình ảnh của MV lần này cũng được đầu tư từ góc quay, xây dựng concept tới trang phục thời trang . Mỹ Tâm trong lần quay trở lại này đặc biệt đầu tư "khủng" và diện nhiều món hàng hiệu đắt đỏ. Được biết stylist Panda đã chuẩn bị toàn bộ trang phục cho MV lần này trong khoảng 1 tuần, trang phục bao gồm cả thiết kế của những nhà mốt quốc tế lẫn những thương hiệu trong nước.

Thiết kế của YSL

Xuyên suốt MV có thể thấy thương hiệu Yves Saint Laurent là điểm nhấn trong phong cách của Mỹ Tâm khi năm lần bảy lượt được lên hình cực chất. Đầu tiên là mẫu áo khoác màu xanh hoàng gia có giá 41,5 triệu, cô diện thiết kế này với áo sơ mi trắng và kính râm (khoảng 10 triệu) - "bê" nguyên kiểu phối đồ từ người mẫu hãng sáng. Có lẽ điểm khác biệt duy nhất chính là chiếc mũ nồi tới từ thương hiệu Hermes.

Chiếc áo vest dáng ngắn này cũng tới từ YSL

Thêm 1 thiết kế khác của Yves Saint Laurent được Mỹ Tâm chọn diện là mẫu áo khoác bằng vải nhung có giá khoảng 70 triệu. Vậy nhưng thay vì phối cùng quần short cá tính thì nữ ca sĩ lại lựa chọn quần âu khiến tổng thể bộ trang phục mang hơi hướng công sở nặng nề, kém sang trọng.

Váy dáng sơ mi của thương hiệu Kenzo

Được "sủng ái" sau YSL không ai khác chính là nhà mốt Kenzo với loạt thiết kế "hoa hòe hoa sói" cực bắt mắt. Mẫu váy xuất hiện đầu tiên trong MV là dáng váy sơ mi màu xanh nền có giá khoảng 17,3 triệu. Ăn diện sương sương đi ngủ, Mỹ Tâm cũng diện nguyên bộ cánh của Kenzo có giá khoảng 6,5 triệu. Đang sang xịn là vậy nhưng khi phối cùng đôi tất cầu vồng thì đáng tiếc cả bộ trang phục như bị mất đi giá trị.

Set đồ ngủ giá... trên trời của Kenzo

Bên cạnh những thương hiệu quốc tế, Mỹ Tâm còn diện nhiều thiết kế của những NTK trong nước. 2 mẫu váy bồng xoè công chúa này đều là sáng tạo của NTK Từ Trung Hiếu. NTK Hoàng Tony và NTK Võ Thanh Can cũng góp phần trong công cuộc nâng tầm nhan sắc của nữ hoàng Vpop.

Những thiết kế váy công chúa tới từ NTK Từ Trung Hiếu

Bên cạnh khoản váy áo thì phụ kiện trong MV này cũng được đầu tư chỉn chu với nhiều món đồ đến từ các nhà mốt lớn như Hermes, Chopard, YSL, Dior...

